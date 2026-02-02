Epstein skandalı: İngiltere ve Slovakya'da üst düzey istifalar!

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein’a ilişkin yeni belgeleri, İngiltere ve Slovakya siyasetine tartışmaları beraberinde getirdi. Belgelerde adı geçen Lord Peter Mandelson İşçi Partisi’nden istifa ederken, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun danışmanı Miroslav Lajcak da Epstein yazışmaları sonrası görevinden ayrıldı.

Çocuk istismarı ağı kurmaktan yargılanırken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a yönelik ABD Adalet Bakanlığı’nın milyonlarca yeni belgeyi yayımlamasının ardından Avrupa siyaseti sarsıldı. Belgelerde adı geçen isimlerden biri olan İngiliz Lord Peter Mandelson, belgelerdeki iddiaların ardından İşçi Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Mandelson, bu kararı "partiye daha fazla utanç yaşatmamak" amacıyla aldığını söyledi.

BELGELERDEN NE ÇIKTI

Yayınlanan yazışmalarda ve banka dekontlarında, pedofili milyarder Epstein’in JP Morgan hesaplarından Mandelson’la bağlantılı hesaplara toplamda 75 bin dolar olacak şekilde üç kez 25 bin dolar ödeme yaptığı görülüyor. 2009 tarihli yazışmalarda Epstein’in bankacı primlerine getirilen vergi politikasının değiştirilmesini talep ettiği, Mandelson’un ise "Bunu değiştirmek için çok uğraşıyorum. Hazine direniyor ama ben işin peşindeyim" yanıtını verdiği ortaya çıktı. Aynı yıl, Mandelson’ın o dönemdeki partnerinin Epstein’den eğitim ve diğer masraflar için 10 bin sterlin istediği de belgelerde yer aldı.

Mandelson, belgelerde bulunan iç çamaşırlı fotoğrafı hatırlamadığını öne sürerek, parti genel sekreteri Hollie Ridley’e yazdığı mektupta, 20 yıl önce kendisine yapıldığı iddia edilen ödemelere dair "hiçbir kayıt olmadığını" belirtti ve belgelerin doğruluğunun araştırılmasını talep etti. Epstein ile ilişkisini sürdürmüş olmasının "büyük bir hata" olduğunu söyleyen Mandelson, mağdur kadın ve kız çocuklarından özür diledi.

SLOVAKYA'DA ÜST DÜZEY İSTİFA

Slovakya’da ise Başbakan Robert Fico’nun ulusal güvenlik danışmanı Miroslav Lajcak, Jeffrey Epstein ile genç kadınlara ilişkin yazışmaların ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Lajcak yayımladığı açıklamada herhangi bir yanlış davranışta bulunmadığını savundu ve Epstein’ın suçlarını açık şekilde kınadı. Yazışmaları "resmi olmayan" bir sohbet olarak nitelendiren Lajcak, istifasını Başbakan Fico’nun siyasi olarak zarar görmesini engellemek amacıyla sunduğunu belirtti.

Lajcak, “Bunu herhangi bir suç ya da etik dışı davranışta bulunduğum için değil, Başbakan Fico’nun kendi kararlarıyla ilgisi olmayan bir mesele yüzünden siyasi bedel ödemesini istemediğim için yapıyorum” dedi ve sorumluluğu üstlenmek istediğini vurguladı. Başbakan Fico ise cumartesi günü Facebook üzerinden yayımladığı video mesajında Lajcak’ın istifasını kabul ettiğini duyurdu ve danışmanını diplomasi ve dış politika alanında "son derece değerli bir tecrübe kaynağı" olarak nitelendirdi. Belgeler arasında yer alan Ekim 2018 tarihli mesajlaşmaların, Lajcak’ın Slovakya’nın dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

