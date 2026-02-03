Eski başkan Epstein soruşturmasında ifade verecek

Yayınlanma:
Epstein dosyası 3 milyonu aşkın belgenin ortaya çıkması ve adı geçen isimlerle dünyanın gündemine yeniden oturdu. Dosyada adı geçen isimlerden eski ABD başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Epstein soruşturmasında ifade verecek.

Dünya kamuoyu, ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı 3 milyonu aşkın belgeyi tartışırken, dosyalarda adı geçen eski ABD Başkanı Bill Clinton aylar sonra ifade vermeyi kabul etti.

Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek.

eski-baskan-epstein-sorusturmasinda-ifade-verecek-2.jpg

Karar, Temsilciler Meclisi’nin Clinton çiftini cezai “Kongre’yi küçümseme” suçlamasıyla karşı karşıya bırakabilecek bir oylamaya günler kala alındı. Oylama gerçekleşseydi, suçlamaların kabulü halinde Clintonlar para cezası ve mahkûmiyet durumunda hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilirdi.

Clinton çifti, aylar boyunca Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi önünde ifade vermeyi reddetmiş, gönderilen celplerin “geçersiz ve hukuken uygulanamaz” olduğunu savunmuştu. Clintonlar ayrıca Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer’ı, siyasi saiklerle hareket etmekle suçlamıştı.

Clintonların sözcüsü Angel Urena, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkillerinin iyi niyetle müzakere ettiğini belirterek, “Eski başkan ve eski dışişleri bakanı komite önünde olacak. Herkes için geçerli olacak bir emsal oluşturulmasını bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

CLİNTON'UN 16 KEZ ADAYA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açtığı Epstein belgeleri kapsamında, Bill Clinton’ın ekibi ile Epstein’ın hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell arasında geçtiği değerlendirilen bazı yazışmalar da dosyalarda yer aldı.

eski-baskan-epstein-sorusturmasinda-ifade-verecek-3.jpg

Belgelerde, Clinton’ın Epstein’ın özel jetiyle en az 16 kez seyahat ettiğine ilişkin kayıtlar bulunduğu aktarıldı. Ancak belgelerde Clinton ile Maxwell arasında doğrudan yazışma olduğuna dair bir kanıt yer almadığı belirtildi.

Öte yandan Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyelerin bir bölümü, Epstein soruşturmasında tam şeffaflık sağlanması gerektiğini savunarak sürecin devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Epstein, 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmiş, ölümünden önce insan ticareti suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

