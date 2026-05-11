Perakende satışlar arttı

TÜİK'in Mart ayı verileri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların yarattığı belirsizlik ortamında, perakende satışlarda son iki yılın en keskin yükselişinin yaşandığını ortaya koydu. Satış hacmi yıllık bazda yüzde 21,2 oranında fırladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Mart ayına dair ticaret satış hacim endeksi rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan istatistiklere göre, Mart ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 oranında bir ivme kazandı.

Aynı dönem içerisinde sektör bazlı değişimler incelendiğinde; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı faaliyetlerindeki satış hacmi yüzde 2,9 oranında bir gerileme kaydetti. Buna karşın toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 seviyesinde bir artış sergiledi.

PERAKENDE SATIŞLARDA REKOR ARTIŞ

Ticaret satış hacmi, Mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 1,7 tutarında bir yükseliş gösterdi. Yıllık bazdaki bu artışın detaylarına bakıldığında, perakende ticaret satış hacminin yüzde 21,2 oranında yükselerek dikkat çekici bir seviyeye ulaştığı görüldü.

Bu rakam, perakende sektöründe son iki yıllık sürecin en yüksek yıllık artışı olarak kayıtlara geçti.

MOTORLU TAŞITLAR VE TOPTAN TİCARET KAN KAYBEDİYOR

Perakende tarafındaki bu sert yükselişe rağmen, ticaretin diğer temel taşlarında daralma yaşandığı gözlendi.

Geçen yılın aynı ayına göre yapılan kıyaslamada; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3 oranında sert bir düşüş yaşadı. Aynı dönemde toptan ticaret satış hacminde de yüzde 3,5 oranında bir azalma meydana geldi.

Ekonomi
