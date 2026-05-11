Trabzon'u 9 günde ayağa kaldıracak: Sezona doping olacak

Kurban Bayramı tatili, Trabzon'u 9 günde yayla turizmiyle ayağa kaldıracak. Tatilin uzatılmasıyla yüzde 80 rezervasyona ulaşılırken Uzungöl gibi Rize'nin Ayder Yaylası'nda da yaşanan yoğunluk sezona doping olacak. Havaların iyi gideceğinin tahmin edildiği Doğu Karadeniz, bayram tatiline özel indirimlerle binlerce misafiri ağırlayacak.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, Doğu Karadeniz turizminde büyük bir beklenti yarattı. Bölgenin sembol noktaları olan Trabzon-Uzungöl ve Rize-Ayder hattında rezervasyonlar hızla dolarken, turizmciler uzun tatil süresinin bölge ekonomisine ciddi bir katkı sunacağını belirtti. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle tesislerdeki doluluk oranları şimdiden yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, tatil süresinin uzatılmasının ardından bölgede yamaç paraşütü, ATV ve UTV turları gibi etkinliklerin planlandığını açıkladı.

Bayram boyunca Uzungöl’de havanın iyi gitmesini beklediklerini belirten Akyüz, her bütçeye uygun konaklama imkânı sunduklarını ve bazı işletmelerde yüzde 50’ye varan indirimler uygulandığını ifade etti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen kış festivaliyle 200 bin misafir ağırlayan Uzungöl’de turizmi 12 aya yayma hedefi, 9 günlük bayram dopingiyle yeni bir ivme kazandı.

İşletmeci İbrahim İnce ise Orta Doğu’daki siyasi gerilimlerin bölge turizmini etkilediğini ancak bayram indirimi ve tabiat turizmi avantajıyla bu durgunluğun aşılacağını vurguladı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. İşletmeciler, tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte rezervasyon taleplerinin hızlandığını ve dolulukların yüzde 80’i aştığını bildirdi.

Ayder’deki tesislerin tulum eğlenceleri ve yöresel tatlarla bayrama hazır olduğunu belirten Gürkan Gülbahar, bölgenin bayramda oldukça canlı olacağını dile getirdi.

Turizmci Resul Kesimal ise tatil kararının sektöre ivme kazandırdığını ve bayram yaklaştıkça doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini söyledi. Akdeniz ve Ege'deki "her şey dahil" sistemine alternatif olarak tabiat turizmini öne çıkaran bölge, kişi başı 5 bin TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle sezonun en yoğun dönemine hazırlanıyor. (DHA)

