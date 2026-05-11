Altın kart yalanı söndü, Trump hayal kırıklığı yarattı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından büyük şovlarla duyurulan ve zengin yabancılardan 100 milyar dolar toplamayı hedefleyen "Altın Kart" tam anlamıyla duvara tosladı. Yüksek yatırım bedellerine rağmen yasal statüsü tartışmalı olan program, ultra zenginler için bir "güvenli liman" olmak yerine "para tuzağı" riskine dönüştü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi tarafından varlıklı yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek amacıyla büyük umutlarla başlatılan "Altın Kart" (Gold Card) programı, beklenen ilginin yanından bile geçemedi.

Geçtiğimiz yıl kamuoyuna ilan edilen ve Eylül ayında bir başkanlık kararnamesiyle uygulamaya konulan sistem, yüksek yatırım tutarlarına rağmen hukuk dünyasında geçerlilik kazanamadı. Washington Post’un yayımladığı verilere göre, en zengin kesime danışmanlık yapan uzmanlar, vizenin yasal zeminindeki büyük boşluklar ve belirsizlikler sebebiyle müvekkillerini bu yatırımı yapmamaları konusunda uyarıyor.

KONGRE HENÜZ ONAYLAMADI: YASAL DAYANAK SIFIR

Yatırım miktarının 1 ile 2 milyon dolar arasında değiştiği, özel projeler söz konusu olduğunda ise 5 milyon dolara kadar tırmandığı programın en zayıf noktası, hukuki statüsünün sadece bir başkanlık kararnamesine dayanması olarak görülüyor. ABD Kongresi tarafından onaylanmayan bu vize türü, iktidar değişimi yaşanması durumunda programın bir gecede iptal edilmesi riskini barındırıyor. 15 bin dolarlık işlem ücretini yatıran adaylar, hem paralarını geri alamama hem de bekledikleri oturum haklarına kavuşamama endişesiyle karşı karşıya kalmış durumda.

TRUMP'IN KENDİ AVUKATI BAŞVURULARI GERİ ÇEVİRİYOR

Programın geleceğine dair en sarsıcı açıklama, Trump ailesine yakınlığıyla bilinen ünlü göçmenlik avukatı Michael Wildes’tan geldi. Melania Trump ve Kushner ailesinin de vekilliğini yürüten Wildes, Altın Kart başvurusu gerçekleştirmek isteyen yatırımcıları bizzat geri çevirdiğini duyurdu.

İçinde bulunulan durumu "etik dışı" olarak tanımlayan Wildes, müvekkillerinin çıkarlarını korumak zorunda olduğunu hatırlattı. Benzer şekilde hukukçu Rosanna Berardi de, ciddi finansal riskler barındıran böyle bir projeyi müvekkillerine önermeyi profesyonel olarak uygun bulmadıklarını ifade etti.

"YANILTICI REKLAM" İDDİALARI VE SINIRLI KATILIM

Bazı yatırımcılar tüm risklere rağmen sürece dahil olsa da, uzmanlar "yanıltıcı reklam" yapıldığı konusunda uyarılarını sürdürüyor. Nijerya ve Pakistan gibi ülkelerden gelen çok az sayıda başvuru sahibinin, paralarını kaybetme ihtimalini en baştan kabul ederek bu yola çıktığı belirtiliyor. Avukat Mona Shah, sürecin sonunun karanlık olduğunu dile getirerek, müvekkillerine karşı dürüst davrandığını ve mevcut tehlikeleri açıkça anlattığını vurguladı.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF HAYAL OLDU

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (Department of Homeland Security - DHS) tarafından paylaşılan son istatistikler, hükümetin çizdiği pembe tablonun aksine gerçek durumu gözler önüne serdi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in 100 milyar dolar gelir ve 80 bin vize hedefiyle pazarladığı projede mevcut rakamlar adeta fiyaskoyu tescilledi:

Toplam başvuru talebi sadece 338 kişide sınırlı kaldı.

Bu adaylar arasından işlem ücretini fiilen ödeyen kişi sayısı ise yalnızca 165 oldu.

Bakanlığın mahkeme kayıtlarına sunduğu belgeler, daha önce iddia edilen "1.000 kart düzenlendi" bilgisinin de doğru olmadığını kanıtladı.

ALTIN KART SAHİPLERİNE 'ÖNCELİK YOK' ŞOKU

Bakanlık kanadından yapılan ek bilgilendirmeyle, programa dair can alıcı bir detay daha ortaya çıktı. Altın Kart sahipleri, sanılanın aksine vize sırasında herhangi bir önceliğe sahip olmayacak. Yüksek nitelikli çalışanlara tahsis edilen EB-1 ve EB-2 vize kategorilerindeki başvuru sahipleri, Altın Kart için milyonlarca dolar yatıranların önünde yer almayı sürdürecek. Bu durum, parasıyla hızlı vatandaşlık veya oturum izni almayı bekleyen zengin kitleler için programın tüm cazibesini yok etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

