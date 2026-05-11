Ankara birinci oldu, Hakkari sonuncu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kamuoyuna servis edilen istatistiklere göre, bu yılın ilk üç aylık döneminde toplam nakdi kredilerin tutarı 25,58 trilyon TL seviyesine ulaştı. 2025 yılı sonu itibarıyla 86,1 milyon olan ülke nüfusu temel alındığında, Türkiye'de yaşayan her bir bireyin payına düşen kredi hacmi 297 bin TL olarak hesaplandı.

Türkiye gazetesinde yer alan ve illerin borçlanma düzeylerini gösteren verilere göre, ülkenin borç haritası şu rakamlarla şekillendi:

KREDİ HACMİ EN YÜKSEK İLK 10 ŞEHİR

Türkiye'deki toplam borcun aslan payını metropoller omuzluyor. Toplam kredi kullanımında zirve yerleri şu şehirler paylaşıyor:

İstanbul: 8,684 trilyon TL

Ankara: 3,413 trilyon TL

İzmir: 1,381 trilyon TL

Antalya: 1,037 trilyon TL

Bursa: 799 milyar TL

Gaziantep: 790 milyar TL

Kocaeli: 652 milyar TL

Adana: 588 milyar TL

Konya: 462 milyar TL

Mersin: 373 milyar TL

KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK İLK 10 ŞEHİR

Borç tutarının miktar bazında en düşük olduğu illerde ise Bayburt başı çekiyor:

Bayburt: 8,4 milyar TL

Tunceli: 12,5 milyar TL

Gümüşhane: 14,3 milyar TL

Hakkâri: 15,8 milyar TL

Ardahan: 16,2 milyar TL

Bingöl: 16,7 milyar TL

Kilis: 18,2 milyar TL

Iğdır: 20,1 milyar TL

Artvin: 26,2 milyar TL

Bartın: 26,4 milyar TL

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN BORÇTA ANKARA ZİRVEDE

Toplam miktarın yanı sıra, şehirde yaşayan her bir kişinin üzerine düşen borç yükü hesaplandığında ise tablo daha da ağırlaşıyor. Kişi başına kredi hacminin en yüksek olduğu 10 il şöyle sıralanıyor:

Ankara: 577 bin TL

İstanbul: 551 bin TL

Antalya: 373 bin TL

Gaziantep: 356 bin TL

Denizli: 324 bin TL

Muğla: 317 bin TL

İzmir: 307 bin TL

Kocaeli: 302 bin TL

Adana: 257 bin TL

Yalova: 256 bin TL

KİŞİ BAŞI KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK İLLER

Kişi başına düşen borç yükünün en az olduğu iller listesinde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirler yer alıyor:

Hakkari: 56,7 bin TL

Ağrı: 57,3 bin TL

Şırnak: 57,6 bin TL

Bingöl: 59,3 bin TL

Muş: 68,8 bin TL

Bitlis: 77,1 bin TL

Van: 78,8 bin TL

Şanlıurfa: 81,4 bin TL

Siirt: 88,2 bin TL

Mardin: 90,8 bin TL