Ankara birinci oldu, Hakkari sonuncu!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kamuoyuna servis edilen istatistiklere göre, bu yılın ilk üç aylık döneminde toplam nakdi kredilerin tutarı 25,58 trilyon TL seviyesine ulaştı. 2025 yılı sonu itibarıyla 86,1 milyon olan ülke nüfusu temel alındığında, Türkiye'de yaşayan her bir bireyin payına düşen kredi hacmi 297 bin TL olarak hesaplandı.
Türkiye gazetesinde yer alan ve illerin borçlanma düzeylerini gösteren verilere göre, ülkenin borç haritası şu rakamlarla şekillendi:
KREDİ HACMİ EN YÜKSEK İLK 10 ŞEHİR
Türkiye'deki toplam borcun aslan payını metropoller omuzluyor. Toplam kredi kullanımında zirve yerleri şu şehirler paylaşıyor:
İstanbul: 8,684 trilyon TL
Ankara: 3,413 trilyon TL
İzmir: 1,381 trilyon TL
Antalya: 1,037 trilyon TL
Bursa: 799 milyar TL
Gaziantep: 790 milyar TL
Kocaeli: 652 milyar TL
Adana: 588 milyar TL
Konya: 462 milyar TL
Mersin: 373 milyar TL
KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK İLK 10 ŞEHİR
Borç tutarının miktar bazında en düşük olduğu illerde ise Bayburt başı çekiyor:
Bayburt: 8,4 milyar TL
Tunceli: 12,5 milyar TL
Gümüşhane: 14,3 milyar TL
Hakkâri: 15,8 milyar TL
Ardahan: 16,2 milyar TL
Bingöl: 16,7 milyar TL
Kilis: 18,2 milyar TL
Iğdır: 20,1 milyar TL
Artvin: 26,2 milyar TL
Bartın: 26,4 milyar TL
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN BORÇTA ANKARA ZİRVEDE
Toplam miktarın yanı sıra, şehirde yaşayan her bir kişinin üzerine düşen borç yükü hesaplandığında ise tablo daha da ağırlaşıyor. Kişi başına kredi hacminin en yüksek olduğu 10 il şöyle sıralanıyor:
Ankara: 577 bin TL
İstanbul: 551 bin TL
Antalya: 373 bin TL
Gaziantep: 356 bin TL
Denizli: 324 bin TL
Muğla: 317 bin TL
İzmir: 307 bin TL
Kocaeli: 302 bin TL
Adana: 257 bin TL
Yalova: 256 bin TL
KİŞİ BAŞI KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK İLLER
Kişi başına düşen borç yükünün en az olduğu iller listesinde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirler yer alıyor:
Hakkari: 56,7 bin TL
Ağrı: 57,3 bin TL
Şırnak: 57,6 bin TL
Bingöl: 59,3 bin TL
Muş: 68,8 bin TL
Bitlis: 77,1 bin TL
Van: 78,8 bin TL
Şanlıurfa: 81,4 bin TL
Siirt: 88,2 bin TL
Mardin: 90,8 bin TL