Dünyaca ünlü yıldız Uzungöl'e hayran kaldı: Paylaşımı olay oldu

Dünyaca ünlü yıldız Uzungöl'e hayran kaldı: Paylaşımı olay oldu
Yayınlanma:
Uzungöl Kış Festivali kapsamında Trabzon’da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, konser sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen Uzungöl Kış Festivali geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Festival kapsamında "Bilionera" şarkısı ile tanınan dünyaca ünlü Romanyalı şarkıcı Otilia da sahne aldı. Otilia'ya, konser alanını dolduran vatandaşlar telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Türkçe şarkı da seslendiren Otilia, festivale katılanlara keyifli bir gece yaşattı.

dunyaca-unlu-yildiz-uzungole-hayran-kaldi-paylasimi-olay-oldu-1.jpg

Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyorTarkan'dan dev sürpriz

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Konserin ardından bölgeyi gezen Otilia, karlar altındaki Uzungöl manzarasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gönderisine “Güzel Uzungöl” notunu düşen şarkıcı, bölgeyi çok beğendiğini ifade etti.

dunyaca-unlu-yildiz-uzungole-hayran-kaldi-paylasimi-olay-oldu-2.jpg

2023 yılında Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş ile evlenen Otilia'nın bu paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Söz konusu paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melek Mosso sahnede fenalaştı: İlk açıklama geldiMelek Mosso sahnede fenalaştı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Magazin
Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan itirafı
Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan itirafı
Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyor
Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyor