Dünyaca ünlü yıldız Uzungöl'e hayran kaldı: Paylaşımı olay oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen Uzungöl Kış Festivali geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Festival kapsamında "Bilionera" şarkısı ile tanınan dünyaca ünlü Romanyalı şarkıcı Otilia da sahne aldı. Otilia'ya, konser alanını dolduran vatandaşlar telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Türkçe şarkı da seslendiren Otilia, festivale katılanlara keyifli bir gece yaşattı.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Konserin ardından bölgeyi gezen Otilia, karlar altındaki Uzungöl manzarasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gönderisine “Güzel Uzungöl” notunu düşen şarkıcı, bölgeyi çok beğendiğini ifade etti.

2023 yılında Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş ile evlenen Otilia'nın bu paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Söz konusu paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

