Melek Mosso sahnede fenalaştı: İlk açıklama geldi

"Vursalar Ölemem", "Keklik Gibi" ve "Hayatım Kaymış" gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Melek Mosso, son olarak Kıbrıs’ta sahne aldı.

Şarkılarını seslendirdiği sırada bir anda fenalaşan Mosso, performansına ara vererek sahne arkasına geçti. Yapılan ilk incelemede ünlü şarkıcının tansiyonunun düştüğü belirlendi.

KISA SÜRE SONRA SAHNEYE DÖNDÜ

Yaşanan kısa süreli paniğin ardından sağlık müdahalesi yapılan sanatçı, kendisini iyi hissetmesi üzerine sahneye geri dönerek programını tamamladı.

Mosso, hayranlarından gelen geçmiş olsun mesajları üzerine açıklama yaptı.

"SANIYORUM BİRAZ GÜÇSÜZ KALDIM"

Sağlık durumunun stabil olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını belirten ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Gayet sağlıklıyım."