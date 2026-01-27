Melek Mosso sahnede fenalaştı: İlk açıklama geldi

Melek Mosso sahnede fenalaştı: İlk açıklama geldi
Yayınlanma:
Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Melek Mosso, konser sırasında fenalaşarak hayranlarını korkuttu. Sahneye kısa bir ara vermek zorunda kalan Mosso, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

"Vursalar Ölemem", "Keklik Gibi" ve "Hayatım Kaymış" gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Melek Mosso, son olarak Kıbrıs’ta sahne aldı.

Şarkılarını seslendirdiği sırada bir anda fenalaşan Mosso, performansına ara vererek sahne arkasına geçti. Yapılan ilk incelemede ünlü şarkıcının tansiyonunun düştüğü belirlendi.

melek-mosso.jpeg

Mert Yazıcıoğlu'nun evinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdıEvinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdı

KISA SÜRE SONRA SAHNEYE DÖNDÜ

Yaşanan kısa süreli paniğin ardından sağlık müdahalesi yapılan sanatçı, kendisini iyi hissetmesi üzerine sahneye geri dönerek programını tamamladı.

Mosso, hayranlarından gelen geçmiş olsun mesajları üzerine açıklama yaptı.

melek-mosso-fenalasti.webp

Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladıBergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı?

"SANIYORUM BİRAZ GÜÇSÜZ KALDIM"

Sağlık durumunun stabil olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını belirten ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Gayet sağlıklıyım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Magazin
Mert Yazıcıoğlu'nun evinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdı
Mert Yazıcıoğlu'nun evinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdı
Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladı
Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladı