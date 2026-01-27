Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladı

Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladı
Yayınlanma:
Kısa sürede 20 kilo vererek dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hakkında çıkan "zayıflama iğnesi kullandı" iddialarına yanıt verdi.

Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 4 ayda 20 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.

Yaz sonunda spor programına başlayan ünlü oyuncu, antrenmanların ilk günlerindeki zorlanma sürecini takipçileriyle paylaşarak, "Koordinasyon, denge, kaslar, beyin tam bir jöle" ifadelerini kullanmıştı.

berguzar-korelin-son-hali-olay-oldu-2.webp

Tuba Ünsal villasını satışa çıkardı: İkisini yönetememTuba Ünsal villasını satışa çıkardı

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİALARINA YALANLAMA

Zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yapan Bergüzar Korel, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, full beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu."

berguzar-korelin-son-hali-olay-oldu-1.webp

Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddettiDanla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fiziksel değişimiyle dikkat çeken Korel, başrolünü Timuçin Esen ile paylaştığı ve bu ay sonunda izleyiciyle buluşacak olan İlk ve Son dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Magazin
Tuba Ünsal villasını satışa çıkardı: İkisini yönetemem
Tuba Ünsal villasını satışa çıkardı: İkisini yönetemem
Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddetti
Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddetti