Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 4 ayda 20 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.

Yaz sonunda spor programına başlayan ünlü oyuncu, antrenmanların ilk günlerindeki zorlanma sürecini takipçileriyle paylaşarak, "Koordinasyon, denge, kaslar, beyin tam bir jöle" ifadelerini kullanmıştı.

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİALARINA YALANLAMA

Zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yapan Bergüzar Korel, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, full beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu."

Fiziksel değişimiyle dikkat çeken Korel, başrolünü Timuçin Esen ile paylaştığı ve bu ay sonunda izleyiciyle buluşacak olan İlk ve Son dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.