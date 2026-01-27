Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddetti

Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddetti
Yayınlanma:
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, katıldığı programda futbolculara attığı mesajlarla ilgili pişmanlığını dile getirirken, Alper Potuk'u programına davet ettiğini ancak ünlü futbolcunun bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, katıldığı bir Youtube programında geçmişte futbolculara attığı mesajları ifşa etmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burak Aktürk’ün YouTube programına konuk olan Danla Bilic, "Yanlışlıkla attığın ve geri alamadığın bir mesaj oldu mu?" sorusu üzerine kariyerinin ilk dönemlerinde büyük ses getiren futbolcu mesajları konusuna değindi.

danla-bilic.webp

"BİR KARA LEKE PEŞİMİ BIRAKMIYOR"

Bilic, futbolcularla olan yazışmalarını paylaşmış olmaktan duyduğu pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Futbolculara attığım her mesajdan çok pişmanım. Bir kara leke, peşimi bırakmıyor. Ama ekmeğini yedim mi, hala yiyorum."

"HELALLİK İSTEYECEKTİM AMA GELMİYOR"

Mesajlarını ifşa ettiği ünlü futbolcu Alper Potuk ile ilgili bir itirafta bulunan Danla Bilic, Youtube programı için kendisini davet ettiğini ancak olumlu bir geri dönüş alamadığını söyledi.

alper-potuk.webp

Bilic, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"DanlaCast fikri ortaya çıktığında çağırdım. İlk konuk o olmalıydı. ‘Milyonların önünde özür dileyeceğim’ dedim. Belli ki özel hayatımda üzerimde ‘ah’ var. Helallik isteyecektim ama gelmiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

