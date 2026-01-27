Volkan Konak'ın ölmeden 2 gün önce attığı mesaj ortaya çıktı

Volkan Konak'ın ölmeden 2 gün önce attığı mesaj ortaya çıktı
Yayınlanma:
Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın, vefatından iki gün önce kuzenine gönderdiği mesaj ortaya çıktı.

31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'taki konseri esnasında aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Volkan Konak, 58 yaşında yaşamını yitirmişti.

Vefatının ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirilen sanatçının naaşı, buradaki aile kabristanlığına defnedilmişti.

volkan-konak.webp

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın acı günü!Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın acı günü!

"MEZAR YERİNİ ÇOK SEVERDİ"

Volkan Konak'ın kuzeni Ercan Konak, Volkan Konak ile vefatından sadece iki gün önce gerçekleştirdikleri yazışmayı ilk kez açıkladı. Ercan Konak, babasının mezar ziyareti için gittiği sırada çektiği bir fotoğrafı merhum sanatçıya gönderdiğini belirterek şöyle dedi:

"Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı ona yolladım. Mezar yerini çok severdi."

volkan-konak-2.jpg

Volkan Konak'ın eşi binleri ağlattı! "Sensizlik büyük mesele Volkan’ım""Sensizlik büyük mesele Volkan’ım"

SON MESAJINI AÇIKLADI

Ercan Konak'ın aktardığına göre, Volkan Konak kendisine gönderilen fotoğrafın ardından şu mesajı attı:

"Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Magazin
Tüm konserlerini iptal etti! 'Ameliyat olmam gerekiyor'
Tüm konserlerini iptal etti! 'Ameliyat olmam gerekiyor'
Ünlü şarkıcının ailesinde kayıp alarmı! En son barda görüldü
Ünlü şarkıcının ailesinde kayıp alarmı! En son barda görüldü