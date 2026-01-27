Volkan Konak'ın ölmeden 2 gün önce attığı mesaj ortaya çıktı

31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'taki konseri esnasında aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Volkan Konak, 58 yaşında yaşamını yitirmişti.

Vefatının ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirilen sanatçının naaşı, buradaki aile kabristanlığına defnedilmişti.

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın acı günü!

"MEZAR YERİNİ ÇOK SEVERDİ"

Volkan Konak'ın kuzeni Ercan Konak, Volkan Konak ile vefatından sadece iki gün önce gerçekleştirdikleri yazışmayı ilk kez açıkladı. Ercan Konak, babasının mezar ziyareti için gittiği sırada çektiği bir fotoğrafı merhum sanatçıya gönderdiğini belirterek şöyle dedi:

"Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı ona yolladım. Mezar yerini çok severdi."

"Sensizlik büyük mesele Volkan’ım"

SON MESAJINI AÇIKLADI

Ercan Konak'ın aktardığına göre, Volkan Konak kendisine gönderilen fotoğrafın ardından şu mesajı attı:

"Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..."