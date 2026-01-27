Tuba Ünsal villasını satışa çıkardı: İkisini yönetemem

Tuba Ünsal villasını satışa çıkardı: İkisini yönetemem
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Bali’de sahip olduğu iki villayı aynı anda yönetmekte zorlandığını belirterek, Canggu’daki tropikal villasını mobilyalarıyla birlikte satışa çıkarma kararı aldığını açıkladı.

Çılgın Dersane, Vizontele Tuuba gibi sinema filmlerinin yanı sıra İçerde, Aşk 101 ve son dönemde Gecenin Ucunda gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Bali’deki gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme geldi.

2023 yılında tatil amacıyla gittiği Bali'de uzun süre kalan ve burada 150 bin euro değerinde bir villa satın alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde ikinci evini de teslim aldı.

tuba-unsal.webp

Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddettiDanla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

MOBİLYALARIYLA BİRLİKTE SATIŞTA

Posta'nın haberine göre, Ünsal, ikinci villayı almasının ardından, Canggu bölgesinde bulunan ilk evini içindeki mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdi.

Satış kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Tuba Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali’nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı."

tuba-unsal-villasini-satisa-cikardi-ikisini-yonetemem.webp

Volkan Konak'ın ölmeden 2 gün önce attığı mesaj ortaya çıktıVolkan Konak'ın ölmeden önce attığı mesaj ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Magazin
Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladı
Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladı
Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddetti
Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddetti