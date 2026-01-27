Tuba Ünsal villasını satışa çıkardı: İkisini yönetemem

Çılgın Dersane, Vizontele Tuuba gibi sinema filmlerinin yanı sıra İçerde, Aşk 101 ve son dönemde Gecenin Ucunda gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Bali’deki gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme geldi.

2023 yılında tatil amacıyla gittiği Bali'de uzun süre kalan ve burada 150 bin euro değerinde bir villa satın alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde ikinci evini de teslim aldı.

MOBİLYALARIYLA BİRLİKTE SATIŞTA

Posta'nın haberine göre, Ünsal, ikinci villayı almasının ardından, Canggu bölgesinde bulunan ilk evini içindeki mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdi.

Satış kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Tuba Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali’nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı."

