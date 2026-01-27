Mert Yazıcıoğlu'nun evinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdı

Mert Yazıcıoğlu'nun evinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, özel hayatıyla yeniden gündem oldu. Şarkıcı M Lisa’nın yaptığı son paylaşım, ikili arasındaki aşk iddialarını tekrar alevlendirdi.

Rol aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz, Bir Litre Gözyaşı ve Aşk 101 gibi projelerle dikkat çeken, şimdilerde ise Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun adı, geçtiğimiz yaz aylarında asıl adı Melisa Gülen olan şarkıcı M Lisa ile anılmıştı.

İkilinin 2024 yazında üç ay boyunca gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ve ardından ayrıldığı öne sürülmüştü.

mert-yazicioglu.jpg

Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladıBergüzar Korel sırrını açıkladı

"ÖYLE BİR DURUM YOK" DEMİŞTİ

İlişki iddialarının ardından bir röportajda soruları yanıtlayan M Lisa, Mert Yazıcıoğlu ile ilgili iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Öyle bir durum yok" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama ile konu kapanmış görünürken, sosyal medyada fark edilen bir detay iddiaların seyrini değiştirdi.

mert-yazicioglunun-evinden-gelen-paylasim-ortaligi-karistirdi.jpg

Tuba Ünsal villasını satışa çıkardı: İkisini yönetememTuba Ünsal villasını satışa çıkardı

O FOTOĞRAF OLAY OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, M Lisa’nın paylaştığı bir fotoğraftaki arka plan ile Mert Yazıcıoğlu’nun daha önce kendi hesabında paylaştığı bir fotoğraftaki arka planın örtüştüğünü fark etti.

M Lisa’nın poz verdiği mekanın Mert Yazıcıoğlu’nun evi olduğu iddiası, ikilinin arasındaki ilişkinin devam ettiği ya da barıştıkları yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili olarak her iki taraftan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Magazin
Melek Mosso sahnede fenalaştı: İlk açıklama geldi
Melek Mosso sahnede fenalaştı: İlk açıklama geldi
Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladı
Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı? Sırrını açıkladı