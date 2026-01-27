Mert Yazıcıoğlu'nun evinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdı

Rol aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz, Bir Litre Gözyaşı ve Aşk 101 gibi projelerle dikkat çeken, şimdilerde ise Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun adı, geçtiğimiz yaz aylarında asıl adı Melisa Gülen olan şarkıcı M Lisa ile anılmıştı.

İkilinin 2024 yazında üç ay boyunca gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ve ardından ayrıldığı öne sürülmüştü.

"ÖYLE BİR DURUM YOK" DEMİŞTİ

İlişki iddialarının ardından bir röportajda soruları yanıtlayan M Lisa, Mert Yazıcıoğlu ile ilgili iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Öyle bir durum yok" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama ile konu kapanmış görünürken, sosyal medyada fark edilen bir detay iddiaların seyrini değiştirdi.

O FOTOĞRAF OLAY OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, M Lisa’nın paylaştığı bir fotoğraftaki arka plan ile Mert Yazıcıoğlu’nun daha önce kendi hesabında paylaştığı bir fotoğraftaki arka planın örtüştüğünü fark etti.

M Lisa’nın poz verdiği mekanın Mert Yazıcıoğlu’nun evi olduğu iddiası, ikilinin arasındaki ilişkinin devam ettiği ya da barıştıkları yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili olarak her iki taraftan ise henüz bir açıklama gelmedi.