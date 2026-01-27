Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyor

Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyor
Yayınlanma:
Yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da konser serisine başlayan Tarkan, sahnesinde Cem Yılmaz’ı ağırlamasının ardından bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da konser serisine başlayan Tarkan, ilk konserini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Megastar Tarkan, konser serisinin üçüncü gününde ise dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmış ve ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı sahnesinde konuk etmişti.

Cem Yılmaz’ı sahnesine davet eden Tarkan, Yılmaz’la birlikte “Kuzu Kuzu” şarkısını seslendirip dans etmiş, ikilinin sahnedeki performansı sosyal medyada gündem olmuştu.

cem-yilmaz.webp

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürpriziTarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

SIRADAKI KONUK AJDA PEKKAN

Posta’nın haberine göre, Tarkan yeni konserinde bu kez Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, Tarkan ve Ajda Pekkan aynı sahnede buluşacak.

tarkan-ajda-pekkan.jpg

Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kaç lira kazandığı ortaya çıktıTarkan'ın kaç lira kazandığı ortaya çıktı

İki ünlü sanatçı, “Yakar Geçerim”, “Şıkıdım” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti” gibi şarkıları birlikte seslendirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Magazin
Melek Mosso sahnede fenalaştı: İlk açıklama geldi
Melek Mosso sahnede fenalaştı: İlk açıklama geldi
Mert Yazıcıoğlu'nun evinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdı
Mert Yazıcıoğlu'nun evinden gelen paylaşım ortalığı karıştırdı