Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyor

Yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da konser serisine başlayan Tarkan, ilk konserini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Megastar Tarkan, konser serisinin üçüncü gününde ise dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmış ve ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı sahnesinde konuk etmişti.

Cem Yılmaz’ı sahnesine davet eden Tarkan, Yılmaz’la birlikte “Kuzu Kuzu” şarkısını seslendirip dans etmiş, ikilinin sahnedeki performansı sosyal medyada gündem olmuştu.

SIRADAKI KONUK AJDA PEKKAN

Posta’nın haberine göre, Tarkan yeni konserinde bu kez Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, Tarkan ve Ajda Pekkan aynı sahnede buluşacak.

İki ünlü sanatçı, “Yakar Geçerim”, “Şıkıdım” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti” gibi şarkıları birlikte seslendirecek.