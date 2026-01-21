Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

Yayınlanma:
Megastar Tarkan'ın İstanbul’da verdiği konser serisinin üçüncü gecesinde sahneye Cem Yılmaz çıktı. İkilinin "Kuzu kuzu" performansı geceye damga vurdu.

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleşen konser serisinin üçüncü gününde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Tarkan'ın sahnesine gelen sürpriz konuk herkesi şaşırttı. Megastar, "Kuzu kuzu" şarkısıyla dans etmeye başladığı anda sahneye ünlü komedyen Cem Yılmaz çıktı. Yılmaz'ın sahneye çıkmasıyla seyircilerin coşkusu artarken ünlü komedyen, Tarkan ile birlikte "Kuzu Kuzu" eşliğinde dans edip düet yaptı.

bvcbcvbcv-001.png

"ÖLMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İKİ ŞEY"

Cem Yılmaz, kendine has dans figürleriyle izleyiciyi kahkahaya boğarken, ikilinin sahnede sergilediği performans geceye damga vurdu. Şarkı bitiminde mikrofonu alan Yılmaz, "Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapılması gereken 10 güzel şey varsa, siz bugün ikisini yaptınız." dedi.

cvcxvcvxccvxvcx-001.png

Bu sözler üzerine Tarkan, ünlü komedyene sarılarak teşekkür etti.

SOSYAL MEDYA BU DÜETİ KONUŞUYOR

İkilinin sahnede sergilediği performans ve "Kuzu Kuzu" düeti, seyircilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Konser görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

vbvcbc-001.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

