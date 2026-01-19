Tarkan dinlenmeye çekildi: Yan gelip yatma günüm

Megastar Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, İstanbul’da vereceği 8 konserin ikisini gerçekleştirdi.

İlk konsere 1997'de çıkardığı "Ölürüm Sana" şarkısıyla başlayan Tarkan, ardından "Dudu" şarkısını seslendirdi. Sahnede kısa bir konuşma yapan Megastar, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

Tarkan'dan Mabel Matiz'e: Yanındayız

Konser serisinin ikinci gününe de "Ölürüm Sana" ile şarkısıyla başlayan Tarkan, "Dudu", "Sevdanın Son Vuruşu", "Şerbetli", "Acımayacak", "Sen Başkasın" ve "Ay"ın aralarında olduğu şarkılarını seslendirdi.

"KOLTUKLA AŞK GÜNÜM"

İki gece üst üste sergilediği yüksek enerjili performansın ardından Megastar, dinlenmek üzere evine çekildi.

Konser yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Tarkan, ev halini esprili bir dille sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "İki konser sonrası yan gelip yatma günüm. Koltukla aşk günüm." notunu düştü.

Tarkan, İstanbul konserlerine 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde devam edecek.