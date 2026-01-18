Tarkan'dan Mabel Matiz'e: Tüm desteğimizle yanındayız

Megastar Tarkan, 7 yıl sonra İstanbul’da gerçekleştirdiği ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Çok sayıda ünlü ismin akın ettiği geceye damgasını vuran an ise, Tarkan'ın kendisini dinlemeye gelen meslektaşı Mabel Matiz'e verdiği destek oldu.

Tarkan'dan sahnede duygusal itiraf

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ, HER ŞEYİNLE OLDUĞUN GİBİ"

Sahneden Mabel Matiz'e seslenen Tarkan, arkadaşına olan desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyoruz. Her şeyinle… Her şeyinle olduğun gibi. Burada olduğumuz gibi değil miyiz? Hissettiğimiz gibi. Mabel'imiz de öyle, hissettiği gibi yaşayan bir insan. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman."

Açıklamasının ardından Megastar, "Bu şarkıyı da sana söylüyorum: Ah yanar döner a acayipsin" diyerek konsere kaldığı yerden devam etti. Tarkan'ın bu sözleri, konser alanındaki binlerce hayranı tarafından alkışlandı.

Mabel Matiz'den hakime unutulmayacak yanıt

NE OLMUŞTU?

Mabel Matiz, geçtiğimiz günlerde ‘Perperişan’ isimli şarkısında yer alan bazı ifadelerin ‘müstehcenlik’ içerdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkmış, duruşma 27 Mart tarihine ertelenmişti.