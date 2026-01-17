Tarkan'dan sahnede duygusal itiraf

Tarkan'dan sahnede duygusal itiraf
Yayınlanma:
Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıktı. Volkswagen Arena’daki konserinde sahneye çıktığı anda coşkuyla karşılanan sanatçı, “Sen başkasın İstanbul, affedin bu kadar ara vermemeliydim” sözleriyle hayranlarına seslendi.

Türkiye’nin dünya starı Tarkan, 7 yıllık aranın ardından dün akşam Volkswagen Arena’da düzenlenen sekiz konserlik serinin ilkine coşkulu bir başlangıç yaptı. Konserine sahne asansörü ile çıkan ve 1997’de aynı isimle yayınladığı ‘Ölürüm Sana’ şarkısıyla başlayan Tarkan, hemen ardından seslendirdiği ‘Dudu’ şarkısı ile hayranlarını coşturdu.

Tarkan'ın milyonlarca liralık eğitim bağışı yaptığı iddia edilmişti: Resmi makamlardan açıklama geldiTarkan'ın milyonlarca liralık eğitim bağışı yaptığı iddia edilmişti: Resmi makamlardan açıklama geldi

tarkan-bilet-001.jpg

"BU KADAR YILLARI ARAYA KOYMAMALIYDIM"

Sahnede duygusal anlar yaşayan sanatçı, hayranlarına seslenerek, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan ve şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söyleyen Megastar, performansıyla izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

tarkan.jpg

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Sahne şovu ve danslarıyla da dikkat çeken Tarkan konserine; Ezgi Mola, Selin Şekerci, Burçin Terzioğlu, Meriç Aral-Serkan Keskin, Merve Dizdar-Cihan Ayger, Sedef Avcı ve Demet Evgar, Levent Babataş gibi çok sayıda ünlü isimler katıldı.

tarkan-konseri-1.jpg

EZGİ MOLA: HASTASIYIM

Konserden paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya paylaşımında “Hastasıyım” notunu düşerek Tarkan’a olan hayranlığını dile getirdi.

megastar.jpg

BİLETLER 45 DAKİKADA TÜKENDİ

Megastar'ın, ilk dört konserinin biletleri sadece 45 dakikada, sonraki dört konserinin biletleri ise bir saat içinde tamamen tükendi. Konserden yaklaşık iki saat önce salon çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Hayranlar Tarkan’ı görebilmek için saatlerce beklerken, konser alanına giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

tarkan-konser-muzisyen.jpg

KONSERE, GENİŞ BİR MÜZİSYEN KADROSU EŞLİK EDİYOR

Tarkan’a sahnede elektro gitarda Can Şengün, bass gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, Klarnet Göksun Çavdar, Ud Özdemir Güz, vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Magazin
Sosyetede dedektif furyası yeniden patladı: Binlerce dolar istiyorlar
Sosyetede dedektif furyası yeniden patladı: Binlerce dolar istiyorlar
Meğer kızı için vazgeçmiş... Erdal Tosun'un vefatının ardından yürek burkan karar ortaya çıktı
Meğer kızı için vazgeçmiş... Erdal Tosun'un vefatının ardından yürek burkan karar ortaya çıktı