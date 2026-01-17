Tarkan'dan sahnede duygusal itiraf

Türkiye’nin dünya starı Tarkan, 7 yıllık aranın ardından dün akşam Volkswagen Arena’da düzenlenen sekiz konserlik serinin ilkine coşkulu bir başlangıç yaptı. Konserine sahne asansörü ile çıkan ve 1997’de aynı isimle yayınladığı ‘Ölürüm Sana’ şarkısıyla başlayan Tarkan, hemen ardından seslendirdiği ‘Dudu’ şarkısı ile hayranlarını coşturdu.

Tarkan'ın milyonlarca liralık eğitim bağışı yaptığı iddia edilmişti: Resmi makamlardan açıklama geldi

"BU KADAR YILLARI ARAYA KOYMAMALIYDIM"

Sahnede duygusal anlar yaşayan sanatçı, hayranlarına seslenerek, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan ve şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söyleyen Megastar, performansıyla izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Sahne şovu ve danslarıyla da dikkat çeken Tarkan konserine; Ezgi Mola, Selin Şekerci, Burçin Terzioğlu, Meriç Aral-Serkan Keskin, Merve Dizdar-Cihan Ayger, Sedef Avcı ve Demet Evgar, Levent Babataş gibi çok sayıda ünlü isimler katıldı.

EZGİ MOLA: HASTASIYIM

Konserden paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya paylaşımında “Hastasıyım” notunu düşerek Tarkan’a olan hayranlığını dile getirdi.

BİLETLER 45 DAKİKADA TÜKENDİ

Megastar'ın, ilk dört konserinin biletleri sadece 45 dakikada, sonraki dört konserinin biletleri ise bir saat içinde tamamen tükendi. Konserden yaklaşık iki saat önce salon çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Hayranlar Tarkan’ı görebilmek için saatlerce beklerken, konser alanına giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

KONSERE, GENİŞ BİR MÜZİSYEN KADROSU EŞLİK EDİYOR

Tarkan’a sahnede elektro gitarda Can Şengün, bass gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, Klarnet Göksun Çavdar, Ud Özdemir Güz, vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik ediyor.