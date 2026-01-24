Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kaç lira kazandığı ortaya çıktı

Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kaç lira kazandığı ortaya çıktı
Yayınlanma:
İstanbul'da hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı Tarkan'ın konser başına kaç lira kazandığı açıklandı.

İstanbul'da 7 yıl aradan sonra hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı Tarkan'ın konser başına kaç lira aldığı açıklandı.
Konserler için çıkarılan biletler anında biterken, geçtiğimiz salı günü sahnede kendisine ünlü komedyem Cem Yılmaz da eşlik etmişti.

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürpriziTarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

Her konseri tıklım tıklım dolan Tarkan'ın konserlerden kazandığı para ile ilgili Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

KONSER BAŞINA 500 BİN DOLAR

Tarkan'ın büyük ilgi gören konserlerinin her birinden 500 bin dolar aldığı ileri sürüldü.
Şimdiye kadar 3 konser veren Tarkan, bu akşam İstanbul'da 4. konserine çıkacak.
Ayrıca 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak.
Ünlü şarkıcı böylece 8 konserle maratonu tamamlamış olacak.
Tarkan'ın bu konserlerden toplam 4 milyon dolar (173 milyon 500 bin TL) kazanacağı iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Magazin
Ünlü oyuncu Eda Ece pijamacı oldu
Ünlü oyuncu Eda Ece pijamacı oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı