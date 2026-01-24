Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kaç lira kazandığı ortaya çıktı

İstanbul'da 7 yıl aradan sonra hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı Tarkan'ın konser başına kaç lira aldığı açıklandı.

Konserler için çıkarılan biletler anında biterken, geçtiğimiz salı günü sahnede kendisine ünlü komedyem Cem Yılmaz da eşlik etmişti.

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

Her konseri tıklım tıklım dolan Tarkan'ın konserlerden kazandığı para ile ilgili Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

KONSER BAŞINA 500 BİN DOLAR

Tarkan'ın büyük ilgi gören konserlerinin her birinden 500 bin dolar aldığı ileri sürüldü.

Şimdiye kadar 3 konser veren Tarkan, bu akşam İstanbul'da 4. konserine çıkacak.

Ayrıca 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak.

Ünlü şarkıcı böylece 8 konserle maratonu tamamlamış olacak.

Tarkan'ın bu konserlerden toplam 4 milyon dolar (173 milyon 500 bin TL) kazanacağı iddia edildi.