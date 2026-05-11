Ünlü marina konkordato ilan etti

Türkiye’nin en prestijli turizm merkezlerinden biri olan İzmir Çeşme’deki Alaçatı bölgesi, önemli bir şirket konkordato talebinde bulundu.

İzmir’in Çeşme ilçesinde yer alan ve MarinAlaçatı ismiyle tanınan dev yat limanı işletmesi, mali yapısındaki bozulma nedeniyle yargıdan koruma talep etti.

DAVANIN İLK DURUŞMASI 29 TEMMUZ 2026’DA

İzmir’de hizmet veren Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği Anonim Şirketi hakkında, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesi kararlaştırıldı. Şirketin yönetim ve denetim süreçlerini yürütmek üzere Gülden Kaman, Sevgi Kanyılmaz ve Erhan Demireli geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Mahkeme heyeti, davacı konumundaki şirket lehine ihtiyati tedbir kararı uygulanmasına hükmederken, davanın ilk duruşması için 29 Temmuz 2026 tarihini belirledi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği’nden alacağı bulunan kişi ve kuruluşlar için mahkemeden kritik bir uyarı geldi. Yapılan duyuruya göre alacaklılar, 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçe sunarak itiraz haklarını kullanabilecek. Bu süre zarfında alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların oluşmadığını delilleriyle birlikte ispat ederek mahkemeden konkordato talebinin geri çevrilmesini isteyebilecek.