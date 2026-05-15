Ali Babacan ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyormuş!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin siyasi transferlere yaklaşımını eleştirerek “Başka partilerin vekillerine rozet takarken sorun yok, sizin belediye başkanınıza rozet takınca kıyamet kopuyor” dedi. Babacan, “Kendi iç sıkıntılarıyla uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz” diye konuştu.

“MUTLAK BUTLANI İSTERSE İLAN EDER”

KARAR TV’de konuşan Babacan, CHP’ye yönelik mutlak butlan talepli davaya ilişkin değerlendirmesinde “Cumhurbaşkanı ne derse o olur. Mutlak butlanı ilan etmek isterse eder, Kılıçdaroğlu’nun gelmesini isterse gelir” dedi. Babacan, “Mutlak butlan davası devam ettiği sürece ana muhalefet partisinin içi de farklı evrelerden geçecek. Kendi içlerinde de değişik hareketler oluyor. Cumhurbaşkanı bunu da izlemek isteyebilir” dedi.

“SİYASETTE UTANMA DUYGUSU KAYBOLDU”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve Burcu Köksal ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişiyle ilgili konuşan Babacan, “Eskiden siyasetçilerde de bir utanma duygusu vardı. Maalesef artık bunun izlerini göremiyoruz. İnsanlar, ‘Ben milletin yüzüne nasıl bakacağım’ diye düşünmüyor. Bu tür transferlerde benim hep aklıma gelen; işin mali ve rant boyutunun ne olduğu”

“CHP’NİN TUTUMU DOĞRU DEĞİL”

CHP’nin siyasi transferlere yaklaşımını eleştiren Babacan, “Ana muhalefet partisi aynı masada oturduğu çok sayıda milletvekiline rozet taktı. Aynı masada bulunduğunuz İYİ Parti ya da DEVA’dan milletvekillerine rozet takıyorsunuz. Başka partilerin milletvekillerine rozet takarken sorun olmuyor ama sizin bir milletvekilinize ya da belediye başkanınıza rozet takılınca kıyamet kopuyor. Ayrıldıkları zaman da en kötü insan ilan ediliyorlar. Bu yaklaşım doğru değil” dedi.

“ÜLKEYİ YÖNETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK”

Mahmut Arıkan’ın işaret ettiği cumhurbaşkanı adayının kendisi olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Babacan, “Bizim önceliğimiz aynı hedeflerde buluşabilmek. Ortak ilkelerde birleşen ittifak partilerini çoğaltmak istiyoruz. Ancak ortak aday konusu o süreçte konuşulur. Saadet Partisi ya da başka partiler içinde benimle ilgili olumlu düşünenler varsa bundan onur duyarım. Fakat öncelikli hedefimiz ittifak yapısını güçlendirmek. Önümüzdeki aylarda bu yapıyı somutlaştırıp milletimizin karşısına çıkmak zorundayız” dedi.

Babacan, “Biz seçim için değil, ülkeyi yönetmek için bir araya geldik. Kendi iç sıkıntılarıyla uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.