Halk TV'ye konuştu: Eşref Erdem'den ağlayarak çağrı yapan Mehmet Sevigen'e yanıt

Özel Haber

CHP'de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Eşref Erdem, kendisine 'ayaklanarak partiye sahip çıkma' çağrısında bulunan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'e sert tepki gösterdi.

Halk TV'ye konuşan Eşref Erdem, 2021 yılında partiden ihraç edilen Sevigen'in yanlış yaptığını vurguladı.

EŞREF ERDEM'DEN AĞLYARAK ÇAĞRI YAPAN SEVİGEN'E YANIT

Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın medya organlarından TGRT Haber'e konuk olan Mehmet Sevigen, Özgür Özel yönetimini eleştirerek; CHP'li eski yöneticiler Eşref Erdem, Adnan Keskin, Mahmut Yıldız ve Ali Özcan'a partiye sahip çıkma çağrısında bulunmuştu.

Ağlamaklı bir şekilde konuşan Sevigen, "Neredesiniz siz? Çıkın da konuşun!" ifadelerini kullandı.

Sevigen'in 'ayaklanma' çağrısında bulunduğu isimlerden olan Eşref Erdem, eski Devlet Bakanı ve CHP milletvekili ile ilgili şunları söyledi:

"Mehmet Sevigen birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Ama yanlış yapıyor. Ben kendisini daha önce de uyardım ama dinlemedi. Benim adımı kullanma demiştim ama kullandı. Yanlış yapıyor. Kendi ne söylerse söylesin ama benim adımı kullanmasın. Daha geçen sene konuştum onunla, çıkıp konuştuğu kanallara çıkmamasını tavsiye ettim. Beni bir abi gibi görüp sevip sayıyorsan bu kanallara çıkmanı tavsiye etmem dedim."

"SEVİYELİ OL BARİ"

Partinin eleştirilebileceğini belirten Erdem, Sevigen'e seviyeli olma çağrısı yaparak, "Buna rağmen çıkacaksan da seviyeli ol bari. Elbette parti eleştirilir ama bu seviyeli ve daha ideolojik çerçevede yapılır." dedi.

"Bunu yapmıyorsan çıkma veya benim adını kullanma. O çağrıyı yaptığı görüntüyü bir arkadaşım gönderdi, sanki trans halinde gibi konuşuyordu. Ağlamaklı konuşuyordu. Şaşırdım. Arkadaşlarımız çıkıyor televizyona hiçbir mantık silsilesi olmadan arka arkaya diziyorlar lafları. Ben kaç yıllık politikacıyım, acaba yanlış bir şey söyler miyim diye endişe ederim." diyen Eşref Erdem, Sevigen'in kendisine çağrı yapmasına da anlam veremediğini belirterek şunları söyledi: