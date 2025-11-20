Mehmet Sevigen Süleyman Soylu için dünyaları yakarmış

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen’in oğlu Berke Sevigen ile İş İnsanı Bayram Yıldız’ın kız kardeşi Nurcan Yıldız, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Nikâh şahitleri arasında siyasetin birçok önemli ismi vardı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski CHP milletvekili Muharrem İnce, CHP milletvekili İlhan Kesici ve eski Bakan Cavit Çağlar gibi isimler nikâh törenine katılanlar arasındaydı. Törende Orhan Gencebay ve Yavuz Bingöl gibi tanınmış sanatçılar da yer aldı.

SÜLEYMAN SOYLU İÇİN DÜNYALARI YAKARMIŞ

Ekol TV'ye konuk olan Mehmet Sevigen, düğünde konuklar hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Sevigen, eski İçişleri Bakanı da olan AKP Milletvekili Süleyman Soylu ile çok yakın dost olduğunu açıkladı. Sevigen, Tüm Türkiye karşısında olsa da Soylu'nun yanında duracağını ifade etti.

Sevigen şöyle konuştu:

"Süleyman benim mahalle arkadaşım. Bakın ya bu insanların ismiyle değil yaptıkları işlerle. Süleyman gerçekten bu uyuşturucularla falan çok mücadele etti.

Benim mahallede beraber büyüdük. Baba dostu, Hasan abinin bize emaneti. Biz onlara. Ben Süleyman'a oy verdim. Süleyman bana oy verdi. Biz böyle kendi Gaziosmanpaşa'da büyüdük.

Doğru Yol Partisi'nden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı oldu. Tansu Hanım yüzde 2 aldı. Süleyman yüzde 17 aldı. Yani böyle bir dostluğumuz, arkadaşlığımız.

Çocukluğumuzdan beri. Gaziosmanpaşa'da insanlar çok sevilir. Bak hangi partiden olursa olsun kendi çocuğu aday olursa herkes onu sahiplenir. Orada çok parti yoktur.

O bakımdan benim 40 yıllık arkadaşım, bütün Türkiye karşıma çıksa ben Süleyman Bey'i yine çağırırım oraya. Evladımın düğünü ne olacak? Niye çekineceğiz? Neden korkacağız?"

Sevigen, düğüne katılan eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da dikkat çekici açıklamalar yaptı:

“Kemal beyi hep eleştirdim, Altılı Masa'da Akşener ile falan... Sonra Kemal bey de ondan sonra kazık attıklarını yani kendisini hançerlediğini anlatmaya çalıştı.

Sonra belli bir süre sonra bu CHP'nin içinden bazı insanlar Kemal Bey'e hakaret etmeye başladılar.

Selvi Hanımefendi rahatsız galiba, bugün ameliyat olacakmış. Ona da geçmiş olsun diliyorum.

Ve böyle bir durumda ya bir genel başkana biz her şeyi yaparız, eleştiririz ama hakaret etmeyiz.

Ve gittiğim genel başkanı ziyaret ettim. Dedi ki ya dedim efendim ben en çok eleştiren benim siz dedim.

Dedi ki: ‘Sayın Bakanım bizde eleştiri kültürü vardır ama hakaret kültürü yoktur.’ dedi.”

Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında, "Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor." demiş ve Tanju Özcan ile birlikte yürüyüşe katılmıştı. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'den istifa etmesi için Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürümüş ve yürüyüşün sonunda koltuk fırlatmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in düğüne davet edilip edilmediği sorusuna Sevigen şu yanıtı verdi:

"Özgür Özel'i de davet ettim. Onu evet sorduk biz. Kıbrıs'ta kurtuluş yıl dönümü var diye söylediler bana"

"Ya bir iki kere Deniz Baykal'ın ve Ecevit'in ölüm yıl dönümlerinde beraber oluyoruz, görüşüyoruz oralarda. Gittiğimiz zaman saygıda kusur etmiyor. Ben de saygıda kusur etmiyorum ama yaptığı yanlışlıkları da söylemekten hiç geri almıyorum kendimi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında da konuşan Sevigen, Perinçek ile hemşehrilik ve siyasi temaslarına değindi: