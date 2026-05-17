Son Dakika | AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Ahmet Akın CHP mitinginden yanıt verdi
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, partisinden istifa edeceği yönündeki iddialara CHP'nin mitinginde yanıt verdi.
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, partisinden istifa edip AKP'ye geçeceği şeklindeki iddialara sert tepki gösterdi.
CHP'nin 109'uncu Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde konuşan Akın, "CHP'den ayrılacak diye, bu dedikodu yapmaktır. Siyaset değildir. Buradan yine hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Canla başla!" dedi.
AKIN'DAN HAKKINDAKİ İDDİALARA SERT TEPKİ
Balıkesir Kuva-yi Milliye Meyda'nında gerçekleltirilen Akın, şöyle konuştu:
"Cumhuriyete layık olmak için, Atatürk'ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum. Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşerilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim! Cumhuriyet Halk Partiliyim!"
