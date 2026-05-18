Petrol zirvede, piyasalar sarsılıyor!

Tahvil faizlerindeki tırmanış halkın sırtındaki geçim yükünü daha da artıracak küresel bir krizin habercisiyken, Asya borsalarında satış baskısı derinleşiyor. Enerji maliyetlerindeki bu önlenemeyen artışın faturası ise dönüp dolaşıp yine tüketiciye çıkacak.

KÖRFEZ'DEKİ ASKERİ GERİLİM ENERJİ MALİYETLERİNİ TETİKLEDİ

Asya piyasaları yeni haftaya Körfez coğrafyasında tırmanan jeopolitik risklerin gölgesinde sert kayıplarla başladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırlarında yer alan bir nükleer güç santraline düzenlenen İHA saldırısının yangına yol açması ve Suudi Arabistan'ın hava sahasında üç İHA imha ettiğini açıklaması enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine bir uzlaşıya varması adına acele etmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Küresel petrol ticaretinin yüzde 20'lik kısmının geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, İran'ın bölgedeki hakimiyetini resmiyete dökme çabaları nedeniyle gemi trafiğine kapalı kalmaya devam ediyor.

BRENT PETROL 140 DOLARA KOŞUYOR

Londra merkezli araştırma kuruluşu Capital Economics analistleri, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel petrol rezervlerini hızla erittiği uyarısında bulundu. Yapılan tahminlere göre, stoklar haziran ayı sonuna kadar kritik seviyelere gerileyebilir ve Brent petrolün varil fiyatı 130 ila 140 ABD doları bandına yükselebilir. Kritik su yolunun yıl sonuna dek kapalı kalması ve petrolün 2027 senesine kadar 150 dolar seviyelerinde seyretmesi durumunda, Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 10 sınırına dayanacağı öngörülüyor. Küresel bir ekonomik durgunluğa (resesyon) zemin hazırlayabilecek bu senaryonun ilk aşamasında, Brent petrolün varili yüzde 1,2 yükselişle 110,63 dolardan, ABD ham petrolü ise yüzde 1,0 artışla 106,42 dolardan el değiştiriyor. G7 maliye bakanları ise bu kritik hammadde arzı krizini ele almak üzere Paris'te bir araya geliyor.

KÜRESEL BORSALARDA SATIŞ BASKISI DERİNLEŞİYOR

Yüksek enerji maliyetlerinin kalıcı hale gelerek fiyatlar genel düzeyini yukarı çekeceği endişesi, tahvil piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta 23 baz puan tırmanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,584 düzeyinde dengelenirken, haftalık bazda 18 baz puan artan ABD 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,109 seviyesinde seyrediyor. Enflasyon sarmalını engellemek isteyen merkez bankalarının sıkı para politikalarına sarılacağı beklentisi, Federal Rezerv'in (Fed) bu yıl faiz artırma ihtimalini yüzde 50 olarak fiyatlanmasına yol açtı. Kurumun nisan ayı toplantısına ait tutanaklar çarşamba günü yayımlanacak.

Piyasalardaki bu karamsar hava Asya endekslerine de kayıp olarak yansıdı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 60 bin 642,03 puana çekildi. Güney Kore'de KOSPI endeksi rekor seviyelerinin ardından yüzde 0,17 azalarak 7 bin 480,69 puana indi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,42 düşüşle 25 bin 593,62 puana, Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,35 kayıpla 8 bin 514,60 puana geriledi. Bölge genelini yansıtan The Asia Dow endeksi yüzde 1,04 azalarak 6 bin 311,60 puan olurken, Çin'de SSE Bileşik endeksi yüzde 0,12 artışla 4 bin 140,52 puandan işlem gördü. Güvenli liman arayışı ABD dolarını desteklerken, dolar/Yen paritesi (USD/JPY) yüzde 0,12 yükselişle 158,9160 seviyesine çıktı.

TEKNOLOJİ VE PERAKENDE DEVLERİNİN BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

ABD vadeli endekslerinde de negatif seyir hakim; S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,4, Nasdaq vadeli kontratları ise yüzde 0,5 aşağıda seyrediyor. Citi analisti Scott Chronert tarafından hazırlanan raporda, Wall Street'teki kâr artışlarının yarısının gümrük tarifeleri gibi tek seferlik etkenlerden kaynaklandığı ve kazançların büyük bölümünün yalnızca 20 şirketten geldiği aktarıldı. Dünyanın en değerli firması unvanına sahip Nvidia'nın çarşamba günü açıklanacak mali sonuçları, yapay zekâ odaklı yükseliş trendini test edecek. Mart ayındaki dip seviyesinden bu yana yüzde 36 değer kazanan Nvidia hisselerinin yanında, Philadelphia yarı iletken endeksi de yüzde 60'ın üzerinde yükseliş kaydetti.

BU HAFTA TAKİP EDİLECEKLAR

Bu hafta ayrıca Walmart başta olmak üzere perakende devlerinin finansal sonuçları takip edilecek. Bu veriler yüksek enerji fiyatları altında ezilen tüketicilerin harcama gücüne dair net sinyaller verecek.

Para piyasalarında ise euro/dolar paritesi, geçen haftaki yüzde 1,4'lük düşüşün ardından 1,1620 seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise siyasi istikrarsızlığın etkisiyle geçen hafta yüzde 2,3 eriyerek 1,3318 dolara indi.

Emtia tarafında ons altın, enflasyondan korunma aracı olarak güçlü bir talep görmeyerek 4 bin 540 dolardan işlem görüyor. Küresel jeopolitik riskler, Asya borsaları ve gelişmekte olan piyasaların aylık bazda satıcılı bir grafik çizmesine neden oluyor.