Son Dakika | Tüm Türkiye bu kararı bekliyor: YSK butlan gündemiyle toplantıda

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Yüksek Seçim Kurulu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen “mutlak butlan” ve ihtiyati tedbir kararına karşı yapılan başvuruyu değerlendirmek üzere toplandı.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edildiği, Genel Başkan Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin görevi devraldığı karar, CHP tarafından YSK'ya taşındı.

TOPLANTI BAŞLADI

Parti adına YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından sunulan dilekçede, seçim ile ilgili işlemlerde son karar yetkisinin YSK'da olduğu, bu yüzden de bölge adliye mahkemesinin kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbataların iptal edilemeyeceği belirtildi.

CHP'nin YSK'ya verdiği dilekçede, kararın 'madden ve hukuken uygulanamaz' olduğu belirtilerek, 2025 yılında yapılan olağanüstü kurultay ve kongreler sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti istendi.

Dilekçede ayrıca; 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39'uncu Olağan İl Kongresi ile 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan 39'uncu Olağan Kurultay sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun belirlenmesi istendi.

YSK, CHP’nin itiraz başvurusunu görüşmek üzere saat 17.30’da toplandı.

