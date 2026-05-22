Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi 3 ismi azletmek oldu!

Mutlak butlan kararıyla, CHP'nin teslim edildiği Kılıçdaroğlu, 'birlik-beraberlik' açıklamalarına rağmen, ilk hamlesiyle yeni dönemin sinyallerini verdi.

CHP'de görevli avukatlar Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş için azilname gönderen Kılıçdaroğlu, üç ismi görevden aldı.

Bu üç isim, mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'a temyiz başvurusunu yapan isimlerdi.

İLK İCRAATI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Kılıçdaroğlu tarafından verilen bu karar, istinafın mutlak butlan kararının ardından alınan ilk karar olarak kayda geçti.

Kılıçdaroğlu'nun azilnamesiyle görevden alınan CHP avukatı Çağlar Çağlayan, kamuoyunun yakından tanıdığı, deneyimli bir hukukçu. Çağlayan partiye karşı açılan mutlak butlan davasında da savunma ekibindeydi.

Kararın ardından gazetecilere açıklama yapan Çağlayan, sabah saat 08.30 itibariyle görevden alındığının kendisine tebliğ edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yetkisinin olup olmadığı sorulan Çağlayan “Böyle bir yetkisi olduğunu düşünüyor demek ki. Avukat olarak azilnameyle ilişiğimizi kesti” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun disiplin süreci işletip işletemeyeceğine de değinen Çağlayan “Mahkeme kendince bir Yüksek Disiplin Kurulu da kurdu. Bunlar işleyecek mi göreceğiz. Bu süreçte her şey zamanla belli olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çağlayan, kurultayla ilgili kararlar hakkında hem Yargıtay’a hem YSK’ya gerekli itirazları yaptıklarını belirtti.