Son Dakika | İmamoğlu'ndan mutlak butlana ilk tepki: Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır

Son dakika haberi... Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada 'mutlak butlan' çıkmasına tepki gösterdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mutlak butlan kararına tepki gösterdi.

"CUMHURİYET’E BİR DARBEDİR"

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir. Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır."
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (21 Mayıs 2026)
