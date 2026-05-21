İşte Kılıçdaroğlu CHP'ye karşı harekete geçtiği gün yayınlanan anket

CHP'ye yönelik; mutlak butlan dosyasının istinafta olduğu ve kararın yakın zamanda çıkacağı, partiye kapatma davasının açılabileceği, belediyelerine her gün operasyon düzenlendiği ve 25.5 milyon vatandaşı ile cumhurbaşkanı adayı seçilen İmamoğlu'nun hapiste olduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu sessizliğini 'arınma' videosu ile bozdu.

VİDEONUN AKŞAMINDA MAYIS ANKETİ SONUÇLARI PAYLAŞILDI

Dün yayınlandığı videosunda iktidarı değil CHP'yi hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken aynı günün akşam saatlerinde PİAR Araştırma tarafından yapılan Mayıs ayı anketinin sonuçları yayımlandı.

CHP YÜZDE 35 İLE BİRİNCİ

Yayımlanan anket sonuçlarına göre CHP yüzde 35.4 ile halen birinci parti konumunda. Son aylardaki anketlerde öne geçtiği savunulan AKP ise yüzde 31.7 seviyesinde CHP'nin ardından geldi.

MHP ile DEM Parti arasında sadece yüzde 0.2 puan farkı var. MHP yüzde 8.8 iken DEM Parti yüzde 8.6 seviyesinde.

İYİ Parti yüzde 5.1 ile 5. sırada yer aldı. Hemen arkasında Zafer Partisi yüzde 3.8 ile takip etti. YRP'nin oy oranın yüze 3.4 ölçüldüğü ankette diğer kategorisindeki oyların toplamı yüzde 3.2 oranında kaldı.

Yapılan anket 4-8 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 2386 katılımcı ile CATI tekniği ile yapıldı.