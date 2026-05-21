Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan?

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 30 kişilik Milletler Ligi kadrosundaki genç isimler dikkat çekti. Filenin Sultanları'nda bir de prenses var. Yaşı 16 boyu 1.96 Filenin Sultanları'nın prensesi oldu: Aylin Uysalcan kimdir?

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 1
1 11

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'ne hazırlanıyor. Millilerimiz yeni bir destan daha yazmaya hazırlanıyor.

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 2
2 11

Açıklanan geniş kadrodaki genç isimler dikkat çekiyor. 16 yaşındaki Ezel Balık'tan sonra yine 16 yaşındaki Aylin Uysalcan. Kadroda şu isimler yer alıyor:

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 3
3 11

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 4
4 11

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 5
5 11

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 6
6 11

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 7
7 11

Milliler, Milletler Ligi'nden önce ilk etapta İtalya'da dörtlü turnuvaya katılacak. Bunun için dün İtalya'nın Milano kentine uçtular. Maçların programı şöyle:
22 Mayıs 18.00: Türkiye-Polonya
23 Mayıs 22.00: İtalya-Türkiye
24 Mayıs 18.00: Türkiye-Sırbistan

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 8
8 11

Filenin son sultanı da Aylin Uysalcan. Peki kimdir Aylin Uysalcan?

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 9
9 11

Aylin Uysalcan 13 Temmuz 2009 doğumlu. Boyu 1.96. Çorlu Belediyesi Spor Kulübü'nde voleybola başladı.

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 10
10 11

VakıfBank bu yeteneği fark etmekte gecikmedi. 2021 yılında altyapısına kattı.

Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan? - Fotoğraf: 11
11 11

Pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Alt yaş milli takımlarında oynadı. İlk kez A Milli Takım kadrosuna alındı. Geleceğin büyük yıldızlarından olarak gösteriliyor.

Filenin Sultanları Milli Takım İtalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro