Yaşı 16 boyu 1.96 artık o da Filenin Sultanı: Kimdir bu Aylin Uysalcan?
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 30 kişilik Milletler Ligi kadrosundaki genç isimler dikkat çekti. Filenin Sultanları'nda bir de prenses var. Yaşı 16 boyu 1.96 Filenin Sultanları'nın prensesi oldu: Aylin Uysalcan kimdir?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'ne hazırlanıyor. Millilerimiz yeni bir destan daha yazmaya hazırlanıyor.
Açıklanan geniş kadrodaki genç isimler dikkat çekiyor. 16 yaşındaki Ezel Balık'tan sonra yine 16 yaşındaki Aylin Uysalcan. Kadroda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz
Milliler, Milletler Ligi'nden önce ilk etapta İtalya'da dörtlü turnuvaya katılacak. Bunun için dün İtalya'nın Milano kentine uçtular. Maçların programı şöyle:
22 Mayıs 18.00: Türkiye-Polonya
23 Mayıs 22.00: İtalya-Türkiye
24 Mayıs 18.00: Türkiye-Sırbistan
Filenin son sultanı da Aylin Uysalcan. Peki kimdir Aylin Uysalcan?
Aylin Uysalcan 13 Temmuz 2009 doğumlu. Boyu 1.96. Çorlu Belediyesi Spor Kulübü'nde voleybola başladı.
VakıfBank bu yeteneği fark etmekte gecikmedi. 2021 yılında altyapısına kattı.
Pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Alt yaş milli takımlarında oynadı. İlk kez A Milli Takım kadrosuna alındı. Geleceğin büyük yıldızlarından olarak gösteriliyor.