Özlem Çerçioğlu'nun oğlu nişanlanıyor: Gelini ünlü oyuncu çıktı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'nun evlilik yolunda olduğu iddia edildi.

Ata Caner Çerçioğlu ile yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu öğrenilen ünlü oyuncu Miray Daner'in evlenme kararı aldığı öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre, uzun süredir birlikteliklerini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden ve ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımak isteyen ikilinin, yaz aylarında nişanlanacağı belirtildi.

CHP'DEN AKP'YE GEÇMİŞTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz yıl ağustos ayında CHP’den istifa etmiş, Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye geçmişti.

Ata Caner Çerçioğlu'nun babası Ercan Çerçioğlu ise 'Jantsa' adlı firmanın sahibi olması ile tanınıyor.