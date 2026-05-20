CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na video yanıtı: Seçim sonuçlarını hazmedemeyenler aynı tarafta

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili 'mutlak butlan' istemiyle açılan davanın 1 Temmuz'da görülecek duruşması öncesinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasıyla yeni bir tartışma alevlendi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'arınma çağrısı' yapmasına ilişkin Halk TV'ye konuştu.

Gizem Çetin'in sunduğu Parantez programına konuk olan Akdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarını hazmedemeyen AKP iktidarı ile 38. Olağan Kurultay'a itiraz edenlerin aynı tarafta olduğunu vurguladı.

"CHP 4-5 KASIM KURULTAYI'NDA ARINDIRILDI"

CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde yüzde 25'lik bir oy oranı olduğunu hatırlatan Akdoğan, Genel Başkan Özgür Özel'in göreve gelmesiyle bu oranın yüzde 40'lara kadar çıkmasına dikkat çekti.

Partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen kurultay ile başarısızlıklardan arındığını vurgulayan Umut Akdoğan, "Karar 4-5 Kasım 2023 kurultayında verildi ve Cumhuriyet Halk Partisi başarısızlıktan arındırıldı." dedi.

"KURULTAY SONUCUNU HAZMEDEMEYENLER İLE YEREL SEÇİMLERİ HAZMEDEMEYENLER AYNI TARAFTA"

CHP'nin kirli olmadığını savunan Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını üzerlerine almadıklarını da ifade etti.

"3-4 Kasım kurultayının sonucunu içine sindiremeyenlerle 31 Mart yerel seçiminin sonucunu içine sindiremeyenler; butlancılarla akıncılar bugün için maalesef ve maalesef aynı menzile yürümektedir. Bunu yapmayın! Bunu yapmayın! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine bunu yapmayın. Kim kirli?" diyen Akdoğan, şunları söyledi:

"Bakın kirlilik konusunda tekrar ifade ediyorum: Sarayın yargısı bile karar verememişken, iftiracılar iftiranamelere yazdırdıklarından "vicdanım el vermiyor, içime sinmiyor, dayanamıyorum, ben bunu baskı altında söyledim" diye o itirafçılar söylediklerinden vazgeçerken bugün bu söylenecek laf mıdır Allah aşkına?"

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ ERDOĞAN'IN PARTİSİ YAPMAYACAĞIZ"

Akdoğan son olarak "Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi yapmayacağız, nokta." şeklinde konuştu.