Son Dakika | Ünlü sanatçı Haluk Levent yoğun bakıma alındı

Eskişehir konserinin ardından AFAD ile toplantı yapmak için yola çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent fenalaştı.

Yolda fenalaşan sanatçının Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

HALUK LEVENT YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haluk Levent yoğun bakıma alındı.

Sanatçının tedavisi sürüyor.