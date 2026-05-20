"Tek maçta 68 yaptım" diyen Erdoğan'a çok konuşulacak yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiği gençlerle spor alışkanlıkları üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de bulunduğu ve canlı yayınlanan sohbette Erdoğan, basketboldaki performansına dair çarpıcı rakamlar paylaştı.

Cumhurbaşkanı'nın "68 sayı yaptım" ifadesine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan dikkat çeken yanıt geldi.

"TEK MAÇTA 68 YAPTIM" DİYEN ERDOĞAN'A ÇOK KONUŞULACAK YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle yaptığı sohbette sporun hayatındaki yerini anlattı. Haftada en az iki veya üç gün basketbol oynadığını belirten Erdoğan, yoğun mesaisine rağmen spora zaman ayırdığını ifade etti.

Spor geçmişinden bahseden Erdoğan, "Ben tabii 16 yaşında futbola başladım. Basketbola burada başladım. Çok çok iyi arkadaşlarımız var, NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım, 68 sayı yaptım. Bayağı formunda... Futbola artık ara verdik, şimdi basketle işi sürdürüyoruz, iyi gidiyor" dedi.

Erdoğan, profesyonel basketbolcularla yaptığı maçlardaki rekabetin kendisine ayrı bir hırs verdiğini de sözlerine eklerken o yayını alıntılayan Gökhan Günaydın'dan çok konuşulacak yanıt geldi.

Gökhan Günaydın, "Bir maçta 68 sayı.. Kitle müsaitse demek ki.." ifadelerini kullandı.