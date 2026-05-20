Kızının kendisinden olmadığını 31 yıl sonra öğrenen iş adamına eşinden yanıt geldi

İstanbul’un tanınmış iş insanlarından, Göbeklioğlu Medikal Sistemler Şirketi’nin sahibi Alp Göbeklioğlu’nun "zina" ve "sadakatsizlik" iddialarıyla açtığı boşanma davası, karşı tarafın sert yanıtıyla yeni bir boyut kazandı.

31 yaşındaki kızının biyolojik babası olmadığını ileri sürerek milyonluk tazminat talep eden Göbeklioğlu’na, eşi Aysel Göbeklioğlu avukatı aracılığıyla reddiye verdi.

KIZININ KENDİSİNDEN OLMADIĞINI 31 YIL SONRA ÖĞRENDİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Alp Göbeklioğlu, dava dilekçesinde kızının talebi üzerine bir DNA testi yaptırdıklarını ve sonucun kendisini büyük bir şoka uğrattığını ifade etmişti.

31 yıl boyunca kandırıldığını savunan iş insanı, eşinden 30 milyon lira manevi tazminat ve aylık 30 bin lira nafaka isteyerek yargı sürecini başlatmıştı. Göbeklioğlu, bu durumun hem kendisinde hem de kızı üzerinde ağır bir psikolojik yıkım yarattığını dilekçesine eklemişti.

İŞ ADAMINA EŞİNDEN YANIT GELDİ

Aysel Göbeklioğlu, eşinin bu ağır suçlamalarına avukatı Seçkin Deniz Değer aracılığıyla sunduğu cevap dilekçesiyle karşılık verdi. Savunmada, davanın temel dayanağı olan DNA testinin hukuki bir geçerliliği olmadığı öne sürüldü.

Avukat Değer, dilekçesinde şu noktalara dikkat çekti:

“Mahkemeye sunulan DNA testi gerçeklikten uzaktır. Türkiye’de yetkili ve güvenilir kurumlar varken, denetlenebilirliği olmayan bir yurtdışı testine dayanılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Herhangi bir resmi kurum onayı bulunmayan, sadece fotoğraf şeklinde sunulan bu belgeyle müvekkile iftira atılmaktadır.”

Avukat Seçkin Deniz Değer ayrıca, Alp Göbeklioğlu’nun bu davayı asıl olarak eşinin daha önce açtığı "zina" temelli boşanma davasını etkisiz hale getirmek ve maddi yükümlülüklerden kaçmak için kurguladığını savundu.

Taraflar arasındaki bu yüksek gerilimli "babalık" ve "tazminat" davası, mahkemenin sunulan delilleri incelemesiyle devam edecek.