Ekrem İmamoğlu son zamanların en sert çıkışını yaptı: Bekle Erdoğan!

Ekrem İmamoğlu, X paylaşımında son zamanların en sert çıkışını yaptı. Erdoğan'ın "sandıktan kaçtığını", "sırf seçimlerde yenilmemek için Anayasal düzeni tehdit ettiğini" söyleyen İmamoğlu, "Bekle Erdoğan! Şahsım ve partim” hükümeti gidecek!" dedi.

Ekrem İmamoğlu son zamanların en sert çıkışını yaptı: Bekle Erdoğan!
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda Erdoğan'ı ve iktidarını hedef alarak ağır eleştirilerde bulundu.

Mevcut düzeni "ucube sistem" olarak tanımlayan İmamoğlu, iktidarın çözüm üretmek yerine kaos ve kriz yarattığını savunarak doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada hükümetin Türkiye tarihinin en büyük enkazını yarattığını ve milleti ekonomik krizle baş başa bıraktığını söyledi.

Devletin tüm kurumlarının şahsi emeller için kullanıldığını ve Türkiye'nin bir siyasi krizin içine sokulduğunu savunan İmamoğlu, yargılamalara ilişkin de sert ifadeler kullandı. Adliye koridorlarının "parti ofisine" dönüştürüldüğünü; insanların tehdit, şantaj ve ahlak dışı yöntemlerle baskı altına alındığını öne süren İmamoğlu, CHP'ye operasyonları "Asrın Arsızlığı" olarak tanımladı.

İktidarın "yeni Anayasa" söylemlerini ise seçim yenilgisini engellemek için sahaya sürülen bir hamle olarak değerlendirdi.

"BEKLE ERDOĞAN!"

Erdoğan’ın mağlubiyeti kabul etmediğini ve oyunun kurallarına müdahale ettiğini ifade eden İmamoğlu, "Maçı kaybeden Erdoğan; uzatmaların sonunda hakemin bitiş düdüğünü engelliyor, skoru belli olan maç bitmesin istiyor. Almış hakemin elinden kırmızı kartı, sesini çıkarana kart gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın millet iradesinden korktuğunu ve demokrasiden kaçtığını söyleyen İmamoğlu, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Bekle Erdoğan! Aziz milletimiz bitiş düdüğünü çalacak. Sandık kurulacak, millet herkesi hizaya sokacak. 'Şahsım ve partim' hükümeti gidecek! Milletin iktidarında, milletin evlatlarıyla her şey çok güzel olacak!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
