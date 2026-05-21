Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | İmamoğlu'nun oğlu dahil 18 kişinin banka hesaplarına el konuldu

Son Dakika | İmamoğlu'nun oğlu dahil 18 kişinin banka hesaplarına el konuldu

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında olduğu 18 kişinin banka hesaplarına el konuldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | İmamoğlu'nun oğlu dahil 18 kişinin banka hesaplarına el konuldu
Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında olduğu 18 kişi hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

İBB davasında 40. gün: Ekrem İmamoğlu'ndan tapu göndermesiİBB davasında 40. gün: Ekrem İmamoğlu'ndan tapu göndermesi

KARAR 18 MAYIS'TA ALINMIŞ!

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Medyascope’ten Furkan Karabay’ın haberine göre, soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 11 Mayıs’ta 18 ismin banka hesaplarına ve kiralık kasalarına el koyma kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre dosyada, gizlilik kararı alındı.

İMAMOĞLU'NUN OĞLU DAHİL 18 İSMİN BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun soruşturma başlattığı isimler şöyle:

Ali Erhan Tamer, Can Dağdelen, Cem Çelik, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, İbrahim Büllülü, Mehmet Selim İmamoğlu, Melik Geçek, Murat Gülibrahimoğlu, Murat Keleş, Naim Erol Özgüner, Neriman Atalay, Nihan Narin, Süleyman Atik, Şenife Atasal, Tuncay Yılmaz, Yener Torunler, Zafer Keleş.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Banka Soruşturma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro