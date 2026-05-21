Son dakika | CHP'de 'Kılıçdaroğlu' hareketliliği! MYK acil toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) normal şartlarda önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, dün yaşanan gelişmelerin ardından öne çekildi. Parti yönetimi, gelişen siyasi gündem doğrultusunda toplantıyı bugün acil koduyla gerçekleştirme kararı aldı.

GÜNDEMDE KILIÇDAROĞLU’NUN ‘ARINMA’ VİDEOSU VAR

Özgür Özel başkanlığında toplanan partinin "A Takımı" olarak nitelendirilen kurulun öncelikli gündem maddesini, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video oluşturuyor. Kılıçdaroğlu’nun videoda dile getirdiği "arınma" çağrısı ve bu çağrının parti içi yansımaları, toplantıda detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlık ettiği ve parti genel merkezinde yapılan toplantı, edinilen bilgilere göre iki saati aşkın süredir devam ediyor. Toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yanı sıra partinin mevcut siyasi stratejileri ele alınıyor.

GÖZLER SAAT 14.00'TE YAPILACAK AÇIKLAMADA

Siyaset kamuoyunun yakından takip ettiği bu olağanüstü toplantının ardından resmi açıklama yapılacak. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, saat 14.00’te kameraların karşısına geçerek toplantı gündemine ve alınan kararlara yönelik açıklamalarda bulunacak.