Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | CHP'de 'Kılıçdaroğlu' hareketliliği! MYK acil toplandı

Son dakika | CHP'de 'Kılıçdaroğlu' hareketliliği! MYK acil toplandı

Son dakika haberi... CHP'de Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı parti yönetimini harekete geçirdi. Pazartesi günü yapılması planlanan MYK toplantısı öne çekilerek bugün toplandı. Kritik toplantı sonrası açıklama bekleniyor

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | CHP'de 'Kılıçdaroğlu' hareketliliği! MYK acil toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) normal şartlarda önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, dün yaşanan gelişmelerin ardından öne çekildi. Parti yönetimi, gelişen siyasi gündem doğrultusunda toplantıyı bugün acil koduyla gerçekleştirme kararı aldı.

GÜNDEMDE KILIÇDAROĞLU’NUN ‘ARINMA’ VİDEOSU VAR

Özgür Özel başkanlığında toplanan partinin "A Takımı" olarak nitelendirilen kurulun öncelikli gündem maddesini, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video oluşturuyor. Kılıçdaroğlu’nun videoda dile getirdiği "arınma" çağrısı ve bu çağrının parti içi yansımaları, toplantıda detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlık ettiği ve parti genel merkezinde yapılan toplantı, edinilen bilgilere göre iki saati aşkın süredir devam ediyor. Toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yanı sıra partinin mevcut siyasi stratejileri ele alınıyor.

GÖZLER SAAT 14.00'TE YAPILACAK AÇIKLAMADA

Siyaset kamuoyunun yakından takip ettiği bu olağanüstü toplantının ardından resmi açıklama yapılacak. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, saat 14.00’te kameraların karşısına geçerek toplantı gündemine ve alınan kararlara yönelik açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro