Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Darbecilere meydan okuyorum... Alınganlık göstermesine şaşırırım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayınlayan CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

MEVCUT VE ÖNCEKİ LİDER ARASINDA "MERMER" POLEMİĞİ

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin 3 hafta önce TBMM'deki grup toplantısında "mutlak butlan" talepli dava tartışmalarına yönelik, "Saray’da mermer olacağına toprak ol bağrında güller yetişsin" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel’in bu sözlerine, Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yanıt vererek, "Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar; namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez" dedi.

"PARTİ İÇİ DARBECİLERE MEYDAN OKUYORUM"

CHP lideri Özgür Özel, Gazete Pencere'ye verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına değindi.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yönelik, "Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı’na, 19 Mart Darbecileriyle Parti İçi Darbecilere meydan okuyorum. Kurultay Seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY’İN ALINGANLIK GÖSTERMESİNE ŞAŞIRIRIM"

Özgür Özel, ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ağzından "Ben mahkeme kararıyla geleceğim" diye bir şey duymadığını söyleyerek, "Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım" dedi.

"ALINGANLIK GÖSTERMEMESİNİ BEKLERDİM"

Özel, "O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ demesini ümit ederim" dedi.