Erdoğan, 'Bu sözler veda konuşması gibi' diyen gazeteciye cevap verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın, "Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir" sözleri ise kısa sürede gündem oldu.

Grup toplantısının ardından bir gazeteci Erdoğan'a konuşmasının "veda" gibi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Veda ney?" diyerek karşılık verdi.

Başka bir gazeteciye dönen Erdoğan, "Benim konuşmam bir veda gibiydi diyor. Sence öyle mi?" ifadelerini kullandı. Gazeteci ise Erdoğan'a, "Veda değil bir başlangıç gibiydi" diyerek yanıt verdi.

Kısa süreli diyaloğun ardından yaşanan gülüşmeler dikkat çekti.

"Bayramda İstanbul'da mısınız" sorusuna ise Erdoğan, "Daha belli değil. Eşim ne derse" yanıtını verdi

NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın gündem olan açıklaması şöyle:

"Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk: Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Ümmete bir borcumuz var. Mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var.

Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen aldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim amacımız budur. Bizden öncekiler bu davaya ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Bu hareketin içinde doğduk, bu hareketle büyüdük. Allah'ın yardımıyla o dava taşını eğilmeden bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz."