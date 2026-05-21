İşte Filenin Sultanları'nın 3 prensesi: Santarelli üzerlerine titriyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi geniş kadrosuna alınan 3 isim herkesin dikkatini çekti. Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin belirlediği Filenin Sultanları kadrosuna 19 yaşındaki Defne Başyolcu ile 16 yaşındaki Ezel Balık ve Aylin Uysalcan da alındı.
1.92 boyundaki Defne Başyolcu, Aras Kargo'da forma giyiyor. 1.92 boyunda. Smaçör olarak görev yapıyor.
Ezel Balık daha 16'sında. Boyu 1.95. Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişti. Orta oyuncu pozisyonunda yer alıyor.
Aylin Uysalcan da 16 yaşında. 1.96 boyunda. Pasör çaprazı. VakıfBank'ın Türk voleyboluna kazandırdığı son yıldızlardan.
Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, 3'ünden de çok umutlu. Üzerlerine titriyor. Hatta onlara forma şansı da verebileceğini söylüyor.
İtalyan hocanın sözleri şöyle:
"Avrupa Şampiyonası öncesi Milletler Ligi'nde kesinlikle deneyeceğim. Ezel Balık ile Aylin'i de... Onlar için bu inanılmaz bir şey çünkü 2009 doğumlular ve milli takıma geliyorlar. Bu gerçekten çok güzel."
"Defne ve Aylin'in smaçör olarak oynama ihtimali var çünkü manşetleri çok iyi. Bunu değerlendirmem gerekiyor ama çok fazla pasör çaprazımız olmadığını da hesaba katmalıyız. Bu yüzden gerçekten en iyi çözümü bulmam gerek çünkü her şeyden önce fazla zamanım yok. Eğer vaktim olsaydı kesinlikle en iyi çözümü denemek isterdim."
"Onlara kendi pozisyonlarında en iyi oyuncu olabilmeleri için de şans vermek istiyorum. Eğer pasör çaprazı yerine smaçör olarak daha iyi olabileceklerse, onlara burada şans vermek isterim. Eğer onlar için pasör çaprazı oynamak daha uygunsa, burada şans tanımak isterim. Yani denemek istiyorum. Gerçekten çok iyi manşet alıyorlar."
"Onları gördüm ve onlarla çalışacak olmaktan dolayı mutluyum. Zaten bana iyi şeyler göstermiş bazı oyuncular da var. Çok fazla değişiklik yapmak istemiyorum ama bence bu kadarı bile zaten iyi bir değişim."