Son dakika | Kurucu partiye mutlak butlan darbesi! Karar çıktı

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Kararın tedbirli olarak alındığı belirtildi. Kararda, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve aynen devamına karar verildi. Mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılacak.

CHP MYK'SI SONRASI KARAR ÇIKTI

Ankara İstinaf Mahkemesi, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gerçekleştiği gün partinin son kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı aldı.

Basın mensupları, kararın zamanlamasına dair beklentilerini MYK sonrası CHP Sözcüsü Zeynel Emre'ye yöneltti. 9 günlük bayram tatilini ve piyasaların durumunu hatırlatan gazeteciler, Emre'ye bayram öncesi böyle bir kararın çıkıp çıkmayacağını sordu. Emre bu ihtimali değerlendirirken, "Gelmez, gelirse de göreceği var" yanıtını verdi.

Önceki gün ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları kamuoyunun gündemindeydi. Mahkeme kararının duyulmasıyla birlikte parti teşkilatları harekete geçti.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi 81 İl Başkanı olarak ortak açıklamamızdır" ifadeleriyle bir bildiri paylaştı.

SÜRECİ LÜTFÜ SAVAŞ VE DELEGELER BAŞLATTI

Kararın arka planında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'a yönelik yürüttüğü 'usulsüzlük' soruşturması yatıyor. Dava sürecini, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki bazı delegeler başlattı. Savaş ve delegeler, mahkemeye sundukları dilekçede 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitini isteyerek; Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmalarını talep etti. Aynı başvuruda, 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadesi de istendi.

DEVLET MEDYASINA ÖNCEDEN SERVİS EDİLDİ

Halk TV Muhabiri Sibel Mazrek, Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nden son durumu aktardı. Mazrek'in aktardığı bilgilere göre yargı kaynakları, istinaf kararını parti yetkililerinden ve bağımsız basın mensuplarından önce TRT, Anadolu Ajansı ve iktidara yakın televizyon kanallarına iletti.

YEREL MAHKEME TALEBİ REDDETMİŞTİ

İstinaftan parti avukatlarına resmi bir evrak ulaşmadan önce bu kanalların kararı okutması, CHP Genel Merkezi'ndeki tansiyonu artırdı. Yerel mahkeme Ekim ayında Lütfü Savaş ve delegelerin mutlak butlan talebini reddetmiş ve dosyayı istinafa taşımıştı. İstinafın aldığı bu yeni karar, yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

MAHKEME KARARI: 4-5 KASIM ÖNCESİNE DÖNÜŞ VE KURUMLARA TEBLİGAT

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin imzaladığı kararın hüküm metni şu ifadeleri içeriyor:

"Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunanla, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine, ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine."

Bu hüküm, dava dilekçesindeki talepleri aynen kabul ederek Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay öncesindeki parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerini tedbiren görevlerine iade ederken, devletin ilgili seçim ve idare kurumlarını da bu karar doğrultusunda işlem yapmaya mecbur bırakıyor.