Son Dakika | Gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba…Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…"

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Sarıkaya'nın yanı sıra ünlü şarkıcı Mabel Matiz, gazeteci Mirgün Cabas ve oyuncu Feyza Civelek gibi isimlerin bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 25 isimden 17'si gözaltına alındı.