İBB davasında 41. gün: Gözler bayram öncesi tahliye kararlarında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerine yönelik mali soruşturma kapsamında açılan davanın Silivri'deki Marmara Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülen 40. oturumu, hem uluslararası takibe hem de çarpıcı sanık savunmalarına sahne oldu.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun "Birileri kendi adına tapu hesabı veremiyor. Birileri umarım bir gün tapu hesabı verir, verecek" sözleriyle yaptığı tapu göndermesi öne çıkarken diğer gelişmeler şu şekilde oldu:

Avrupa’dan heyet takip etti: Davayı uluslararası düzeyde gözlemlemek amacıyla Avrupa Yeşiller Partisi (European Greens) duruşma salonundaki yerini aldı. Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi ve Komite Üyesi Joanna Kaminska başkanlığındaki heyet, sabah oturumunu baştan sona takip ederek kamuloyuna ve basına sürece dair açıklamalarda bulundu.

Serdal Taşkın’dan "Somut delil yok" savunması: 40. gün oturumu, İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'nin tutuklu eski Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Taşkın; emniyet ve adliye sorgularında kendisine iddianamedeki somut eylemler yerine yalnızca gizli tanık beyanlarının yöneltildiğini, ortada somut bir delil bulunmadığını ifade etti.

Gözaltı sürecinde "Külliye" iddiası: Soruşturma dosyasının İBB yönetimine karşı husumet barındırdığını öne süren Taşkın, gözaltındayken şahit olduğu bir diyalogu mahkeme heyetine aktardı. Emniyetteki bir şüphelinin görevli polise, "Birazdan savcı arar çıkarım. Ben belediyeyle değil, külliyeyle iş yapıyorum" dediğini duyduğunu iddia eden Taşkın, bu durumun Ekrem İmamoğlu ve belediye yönetimine yönelik kasıtlı bir husumetin kanıtı olduğunu savundu.