İBB davasında 41. gün: Gözler bayram öncesi tahliye kararlarında
İBB davasında 41. gün, dün tamamlanan savunma ve sorguların ardından Kurban Bayramı öncesinde tahliye kararlarının çıkacağı beklentisiyle başladı. Necati Özkan'ın avukatı 13 kişinin olası cezada doğacak infaz süresini tamamladığını açıklamıştı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen davanın 41’inci duruşması, bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülüyor.
Aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu yargılama sürecini, dünkü oturumda 8 Alman milletvekilinin de aralarında yer aldığı Avrupalı gözlemci heyeti takip etmişti.
Bugün yapılacak olan duruşmanın ana gündem maddesini tutukluluk incelemesi ve tahliye kararları oluşturuyor.
Halk TV Muhabiri Gamze Altunay, gelişmeleri Silivri'den aktarıyor...
BAYRAM ÖNCESİ TAHLİYE BEKLENİYOR
Bugün Kapki’nin sorgusu yapılacak ve avukatları söz alacak. Ayrıca yaklaşan bayram öncesinde mahkemeden tahliye kararlarının çıkması beklenirken, sanık müdafileri de bu yöndeki taleplerini mahkeme heyetine sundu.
Necati Özkan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın, dünkü celsede yaptığı açıklamada, yaptığı hesaplamalara göre en az 13 sanığın haksız bir ceza verilmesi durumunda dahi cezaevinde geçirecekleri süreyi tamamladıklarını belirterek, dosyadaki tüm tutukluların serbest bırakılması gerektiğini savunmuştu.
Mahkemenin gün sonunda tutukluluk durumuna ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.
İBB DAVASININ 40. GÜNÜNDE NELER OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerine yönelik mali soruşturma kapsamında açılan davanın Silivri'deki Marmara Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülen 40. oturumu, hem uluslararası takibe hem de çarpıcı sanık savunmalarına sahne oldu.
Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun "Birileri kendi adına tapu hesabı veremiyor. Birileri umarım bir gün tapu hesabı verir, verecek" sözleriyle yaptığı tapu göndermesi öne çıkarken diğer gelişmeler şu şekilde oldu:
Avrupa’dan heyet takip etti: Davayı uluslararası düzeyde gözlemlemek amacıyla Avrupa Yeşiller Partisi (European Greens) duruşma salonundaki yerini aldı. Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi ve Komite Üyesi Joanna Kaminska başkanlığındaki heyet, sabah oturumunu baştan sona takip ederek kamuloyuna ve basına sürece dair açıklamalarda bulundu.
Serdal Taşkın’dan "Somut delil yok" savunması: 40. gün oturumu, İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'nin tutuklu eski Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Taşkın; emniyet ve adliye sorgularında kendisine iddianamedeki somut eylemler yerine yalnızca gizli tanık beyanlarının yöneltildiğini, ortada somut bir delil bulunmadığını ifade etti.
Gözaltı sürecinde "Külliye" iddiası: Soruşturma dosyasının İBB yönetimine karşı husumet barındırdığını öne süren Taşkın, gözaltındayken şahit olduğu bir diyalogu mahkeme heyetine aktardı. Emniyetteki bir şüphelinin görevli polise, "Birazdan savcı arar çıkarım. Ben belediyeyle değil, külliyeyle iş yapıyorum" dediğini duyduğunu iddia eden Taşkın, bu durumun Ekrem İmamoğlu ve belediye yönetimine yönelik kasıtlı bir husumetin kanıtı olduğunu savundu.