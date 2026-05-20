Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap: Sergen Yalçın sonrası sürpriz gelişme
Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, Arda Turan'la görüştü. Genç teknik adam düşünmek için Serdal Adalı'dan süre istedi.
Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş’ta ayrılıklar bir bir geldi.
SERGEN YALÇIN VE SERKAN REÇBER'LE YOLLAR AYRILDI
Başkan Serdal Adalı’yla bir toplantı yapan Sergen Yalçın görüşmenin sonunda istifasını verdi. Yalçın’ın hemen ardından futbol koordinatörü Serkan Reçber de görevinden ayrıldı.
ÖNDER ÖZEN FUTBOL KOORDİNATÖRÜ OLDU
İlk olarak Serkan Reçber’in boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Önder Özen’le anlaştı. Siyah-beyazlılar anlaşmayı resmen duyurdu.
HEDEF ARDA TURAN
Özen’in ardından teknik direktörlük koltuğu için de çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar sürpriz bir isme yöneldi.
Fanatik’te yer alan habere göre; Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’in başında Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Arda Turan’la ilgileniyor.
DÜŞÜNMEK İÇİN ZAMAN İSTEDİ
Taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşirken Arda Turan, Serdal Adalı’dan düşünmek için zaman istedi.
