Son Dakika | İmamoğlu'ndan Genel Başkan Özgür Özel'e tam destek

Son dakika haberi... Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 41'inci duruşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' istemiyle açılan davanın 1 Temmuz'da görülecek 5'inci duruşması öncesinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma çağrısı' yaptığı bir video yayımlaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Çok sayıda partili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı.

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alarak CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'e bir destek de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E TAM DESTEK

İBB davasının 41'inci duruşmasında tutuklu yargılanan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel'e şöyle destek verdi:

"İnşallah güzel olacak, bekliyoruz sonucu. Birlikte olmak zorundayız, dayanışma içinde güçlü olmak zorundayız. İnşallah sonu güzel olacak. Özgür Özel can yoldaşımdır, genel başkanımızdır, onu çok seviyorum."
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (21 Mayıs 2026)
