Son dakika | YSK toplanma kararı aldı: Mutlak butlanı görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verilen "mutlak butlan" kararına karşı yapılan itirazı değerlendirmek üzere acil toplantı kararı aldı.

Ankara 36. Bölge Mahkemesi'nin kurultayı geçersiz kılan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı hukuki süreçte gözler YSK’ya çevrildi.

YSK 11:00'DA TOPLANMA KARARI ALDI

Ankara 36. Bölge Mahkemesi tarafından verilen kurultay iptali ve mutlak butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel, söz konusu kararı Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay'a taşımak için resmi itiraz başvurusunda bulunduklarını kamuoyuna duyurmuştu.

YSK Başkanlığı, bu itiraz dilekçesini görüşmek üzere bugün saat 11.00'de toplanılacağını bildirdi.

Toplantıda, mahkemenin verdiği kararın hukuki sonuçları ve CHP yönetiminin sunduğu itiraz gerekçeleri incelenerek bir sonuca varılması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURMUŞTU: CHP RESMEN BAŞVURDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararı üzerine partinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) acil gündemle toplamıştı.

Toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunan Özel, mahkemenin kurultay iptali kararına sert tepki göstererek, karara karşı resmi itiraz süreçlerini başlattıklarını ve konunun hukuk zemininde sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

CHP dün tedbir kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması için Yargıtay'a başvuru yapmıştı. Bugün de YSK'ya bir başvuru gerçekleştirdi.

Özgür Özel, MYK sonrası yaptığı açıklamada, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini telefonla aradığı yönündeki bilgileri de doğruladı. Kılıçdaroğlu’nun çağrısına henüz yanıt vermediğini belirten Özel, içinde bulunulan kritik sürece dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu gecenin psikolojisi içinde o telefonu açmak ya da dönmek olmaz. Bu aramayı kararda uzlaşmak için yaptıysa bu olmaz. O dönüş rejimle uzlaşmaya yönelik bir tutum olamaz. Evet, beni aramış. Yoğun bir gün geçirdik. Kendisine henüz dönmedim. Ne konuşacağız? Bunlar yaşanmasaydı bayram günü ben arayacaktım Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Elbette o telefona dönülecek."

Özel’in açıklamaları, parti yönetiminin mahkeme kararına karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceği ve "rejimle uzlaşma" olarak nitelendirdiği her türlü girişime kapalı olduğunu vurguladı.

"BUTLAN KARARINA KARŞI İKİNCİ BİR PARTİ KURMAYI DÜŞÜNMEDİK"

Mutlak butlan davası başladığından bu yana Özgür Özel ve ekibinin yeni bir "yedek" parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Özel, bu iddiaya da yanıt verdi.

Özel, şunları söyledi:

"İkinci bir parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı tedbirdir. Butlan davasına karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verir."