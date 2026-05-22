Son dakika | Borsa çöktü, ekonomi yönetimi acil toplandı

Türkiye, siyasi ve ekonomik dengeleri aynı anda sarsan çok kritik bir akşamın ardından kriz tüm hızıyla devam ediyor.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ SAAT 08.30'DA ACİL TOPLANDI

Yurt içinde ve yurt dışı piyasalarda oluşan ani hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yayımlandı. Bakanlık, finansal sistemin güvenliğini korumak adına komitenin bu sabah saat 08.30’da Bakan Şimşek başkanlığında acil olarak bir araya geleceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08:30’da toplanacaktır. Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."

BORSA ÇÖKTÜ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Butlan kararı sonrası Borsa İstanbul'da 8 puanın üzerinde düşüşle yüzde 6'yı aşan bir kayıp yaşandı. Kaybın hemen ardından dün devre kesici devreye alınmıştı.

Ekonomistlerin analizine göre kararın ardından ilk saatlerde Türkiye'nin kaybı 9-10 milyar dolar oldu.

Yine Türkiye'nin risk primi de yüzde 30 oranında fırladı.

ŞİMŞEK YURDA DÖNÜYOR

CHP hakkındaki "mutlak butlan" kararının ardından, Londra’da küresel fon yöneticileri ve dev yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programını yarıda keserek acil olarak Türkiye’ye dönüş yaptı. Türkiye’ye ayak basar basmaz düğmeye basan Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

LONDRA'DAKİ O ANLAR: "HERKESİN TELEFONU AYNI ANDA TİTREDİ"

Ankara'da bu sıcak gelişmeler yaşanırken, olayın küresel finans merkezlerindeki yankısı da gecikmedi. Bakan Mehmet Şimşek'in katıldığı Londra'daki BBVA Türkiye Konferansı, gelen şok haberle adeta buz kesti.

Dünyaca ünlü gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Timothy Ash, o anlarda konferans salonunda yaşanan büyük panik ve şaşkınlığı sosyal medya hesabından şu çarpıcı sözlerle aktardı:

"Londra'daki BBVA Türkiye konferansındaydım; CHP haberi ajanslara düştüğü anda herkesin telefonu aynı anda titredi ve insanlar yatırım kararlarını gözden geçirmek üzere hızla ofislerine dönmeye başladı."

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI ALINACAK KARARLARDA

Bakan Şimşek’in Londra temaslarını yarıda bırakacak kadar acil olan bu zirvede; siyasi gelişmelerin Türk Lirası, borsa, yabancı sermaye girişleri ve CDS (risk primi) üzerindeki olası tahribatını önleyecek bir acil eylem planının masaya yatırılması bekleniyor. Komitenin toplantı sonrası piyasalara güven vermek amacıyla yapacağı açıklama, ekonomi çevreleri tarafından kritik eşik olarak takip ediliyor.