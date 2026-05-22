Mutlak butlan sonrası Türkiye'nin risk primi uçtu!

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı hakkında yargıdan çıkan “mutlak butlan” kararı, finansal piyasalarda çok sert bir satış dalgasını tetikledi.

Kararın ardındna yabancı yatırımcılar hızla riskten kaçış pozisyonuna geçerken, oluşan siyasi belirsizlik Türkiye'nin kredi risk primine (CDS) doğrudan yansıdı. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi sadece bir günde rekor bir hızla fırladı.

SAAT 18.30'DAN SONRA GRAFİK DİKİNE UÇTU

Bloomberg ekranlarına yansıyan anlık verilere göre, Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi gün içinde 243-245 baz puan bandında son derece sakin ve yatay bir seyir izliyordu. Ancak akşam saatlerinde kararın açıklanmasıyla birlikte piyasalarda adeta deprem yaşandı:

Sert Yükseliş: Risk primi, kararın ardından çok kısa bir süre içinde 257 seviyesine kadar çıktı.

Günlük Değişim: Türkiye'nin CDS'i günü yaklaşık 10,8 baz puanlık net bir artışla tamamladı.

Yüzde 4,4 kayıp: Risk primindeki bir günlük toplam yükseliş oranı yüzde 4,4 olarak kayıtlara geçti.

Finansal grafiklerde, özellikle saat 18.30 sonrasında başlayan dik yukarı yönlü hareket, küresel piyasaların bu hukuki gelişmeyi doğrudan "siyasi risk artışı" ve "yapısal belirsizlik" olarak fiyatladığını net bir şekilde ortaya koydu.

CDS'TEKİ BU SIFIRLAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Kredi Risk Primi (Credit Default Swap - CDS), bir ülkenin aldığı dış borçları geri ödeyememe riskine karşı uluslararası piyasalarda uygulanan sigortanın maliyetini gösteriyor.

Ekonomi uzmanları, bu göstergedeki sert yükselişin Türkiye ekonomisine olası etkilerini şu şekilde özetliyor:

Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki dış borçlanma ve sendikasyon kredisi maliyetleri doğrudan artacak.

Son aylarda Türkiye'ye yönelmeye başlayan yabancı yatırımcı algısı ciddi bir yara alacak.

Hazine ve para politikası üzerindeki finansal baskı daha da güçlenecek.

LONDRA TRAFİĞİNDE YAKALANAN EKONOMİ YÖNETİMİ ALARMDA

Kararın açıklandığı ve piyasaların bu sert reaksiyonu gösterdiği saatlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin Londra'da küresel devlerle kritik yatırımcı görüşmeleri yürütüyor olması krizin boyutunu artırdı.

Piyasalarda oluşan ilk genel reaksiyon, bu ani siyasi belirsizliğin makroekonomik kırılganlıkları yeniden tetikleyebileceği yönünde oldu. Uzmanlar, CDS’teki bu ani sıçramanın önümüzdeki günlerde döviz kurları, yerel tahvil faizleri ve Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi üzerindeki yıkıcı etkilerinin çok yakından ve anlık olarak takip edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.