Mutlak butlanı kabul eden Kılıçdaroğlu'na ilk şok: Özgür Özel'e destek verdi
CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili iptal kararını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu'na, eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik'ten tepki geldi. Göreve iadeyi kabul etmeyen Killik, Genel Başkan Özgür Özel'e destek verdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada 'mutlak butlan' kararı verdi.
Kararla birlikte mevcut yönetim görevden alınarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki eski yönetimin göreve iadesinin önü açıldı.
Karara ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, görevi kabul etti.
KOLTUĞA OTURMAYI KABUL EDEN KILIÇDAROĞLU'NA İLK ŞOK
Mahkemenin göreve iadesine karar verdiği isimlerden olan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik ise görevi kabul etmeyeceğini açıklayarak Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı.
"CHP’yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP’nin üyeleri karar verir." diyen Killik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
"CHP’nin Genel Başkanı atanmaz seçilir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum."
